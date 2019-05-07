Facebook видалив майже сотню російських облікових записів через розповсюдження фейків

7 Читать новость на русском
У Facebook провели чергову чистку від фейків
У Facebook провели чергову чистку від фейків / Фото з відкритих джерел

Компанія видалила щонайменше 97 сторінок, груп та облікових записів Facebook створених у Росії та діючих в Україні. Причиною стало цілеспрямоване розповсюдження недостовірної, маніпулятивної та пропагадистської інформації.

У офіційному блозі соцмережі зазначено, що видалили сторінки в рамках боротьби з маніпулюванням користувачами Facebook.

Читайте також: Коли мертвих користувачів Facebook стане більше, ніж живих

Ми видалили 97 облікових записів Facebook, сторінок і груп, що демонстрували скоординовану оманливу поведінку як частина мережі, що виходить з Росії і зосереджена в Україні,
– йдеться у повідомленні.

Здебільшого за допомогою віддалених акаунтів поширювалася інформація про новини та політику в Україні, війну на сході країни, а також про політику Росії і війну у Сирії.

Зокрема було видалено 62 особистих акаунти, 10 публічних сторінок і 25 груп. На кожній сторінці було не менше 34 тисяч підписників.

Також соцмережа видалила 21 обліковий запис, пов'язаний з Австрією, Прибалтикою, Німеччиною, Іспанією, Україною і Великобританією. Там публікувалася інформація про місцеву політику, імміграцію, релігійні питання і НАТО.

До слова, наприкінці березня Facebook видалив 1907 сторінок і акаунтів, пов'язаних з Росією. За даними соцмережі, вони поширювали спам або брали участь в скоординованих схемах розсилки недостовірної інформації, в тому числі про Україну.

blog_ava
Європу в травні засипало снігом: вражаючі фото та відео
6 травня
6292
Теги: Новини України Facebook Новини Росії Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
881
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2250
На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
3 травня 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
703
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8494
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2025
Новини
Більше новин
Залиште відгук