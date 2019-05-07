Facebook видалив майже сотню російських облікових записів через розповсюдження фейків

Компанія видалила щонайменше 97 сторінок, груп та облікових записів Facebook створених у Росії та діючих в Україні. Причиною стало цілеспрямоване розповсюдження недостовірної, маніпулятивної та пропагадистської інформації.

У офіційному блозі соцмережі зазначено, що видалили сторінки в рамках боротьби з маніпулюванням користувачами Facebook.

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Ми видалили 97 облікових записів Facebook, сторінок і груп, що демонстрували скоординовану оманливу поведінку як частина мережі, що виходить з Росії і зосереджена в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Здебільшого за допомогою віддалених акаунтів поширювалася інформація про новини та політику в Україні, війну на сході країни, а також про політику Росії і війну у Сирії.

Зокрема було видалено 62 особистих акаунти, 10 публічних сторінок і 25 груп. На кожній сторінці було не менше 34 тисяч підписників.

Також соцмережа видалила 21 обліковий запис, пов'язаний з Австрією, Прибалтикою, Німеччиною, Іспанією, Україною і Великобританією. Там публікувалася інформація про місцеву політику, імміграцію, релігійні питання і НАТО.

До слова, наприкінці березня Facebook видалив 1907 сторінок і акаунтів, пов'язаних з Росією. За даними соцмережі, вони поширювали спам або брали участь в скоординованих схемах розсилки недостовірної інформації, в тому числі про Україну.