Facebook виділить 100 мільйонів доларів на підтримку ЗМІ в умовах коронавірусу

Facebook Inc. пообіцяла направити додаткові 100 мільйонів в новинну індустрію, щоб допомогти ЗМІ подолати кризу, викликану поширенням нової коронавірусної інфекції.

Чверть цієї суми 25 мільйонів – буде надана у вигляді грантів для фінансування менших, регіональних видань в рамках проєкту під назвою Facebook Journalism Project, йдеться в повідомленні компанії.

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Решта 75 мільйонів доларів буде виділено на "додаткові маркетингові витрати" новинних організацій усіх розмірів – як в США, так і за кордоном, щоб допомогти їм компенсувати очікуване зниження виручки.

Проблеми ЗМІ через скорочення реклами

Новинні видання, як очікується, зіткнуться з істотним скороченням доходів від реклами, оскільки компанії урізують маркетингові бюджети в умовах фінансової невизначеності, зазначає газета The Wall Street Journal. Попри те, що багато видань фіксують зростання числа читачів останнім часом, падіння рекламних доходів змушує їх скорочувати зарплати і звільняти співробітників. Facebook повідомила, що хоче допомогти ЗМІ уникнути подібних заходів.

Раніше в березні компанія оголосила також, що підтримає потерпілий через спалах коронавірусу малий бізнес за допомогою грантів і рекламних кредитів на загальну суму 100 мільйонів доларів. На отримання допомоги можуть розраховувати до 30 тисяч підприємств в більш ніж у 30 країнах світу, де здійснює свою діяльність Facebook.

До слова, акції Facebook подорожчали на 3,3% на торгах у понеділок. З початку цього року їх вартість впала на 21,1%.

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