Facebook виплатить по тисячі доларів всім співробітникам як компенсацію за карантин
45 тисяч співробітників Facebook отримають бонус до зарплати в розмірі тисячі доларів. Ця виплата – компенсація за карантин, встановлений для стримування поширення COVID-19.
Про заплановані виплати розповів Марк Цукерберг. За його розрахунками, бонус допоможе всім, хто перейшов на віддалений режим роботи і змушений витрачатися на облаштування домашніх офісів, а також на догляд за дітьми.
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Хто отримає виплати
Відзначається, що компанія виплатить по тисячі доларів лише штатним співробітникам, а не підрядникам. Раніше керівники Facebook також заявили, що продовжать виплачувати погодинну зарплату прибиральникам і працівникам кафетеріїв, попри скорочення робочого часу.
Тим часом в Україні станом на 18 березня діють карантинні заходи:
- В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закриють метро. У маршрутках можна буде перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.
- У всіх містах і селах України закривають ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.
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