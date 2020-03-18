Facebook виплатить по тисячі доларів всім співробітникам як компенсацію за карантин

45 тисяч співробітників Facebook отримають бонус до зарплати в розмірі тисячі доларів. Ця виплата – компенсація за карантин, встановлений для стримування поширення COVID-19.

Про заплановані виплати розповів Марк Цукерберг. За його розрахунками, бонус допоможе всім, хто перейшов на віддалений режим роботи і змушений витрачатися на облаштування домашніх офісів, а також на догляд за дітьми.

Корисно Залишайтеся вдома й читайте: "Наш Формат" відкрив вільний доступ до електронних книг

Facebook CEO Zuckerberg announced internally that all 45K employees are getting $1,000 in cash and will earn at least their full bonuses for their six-month review. It’s the boldest step yet by a large co. to offset the financial impact of coronavirus. https://t.co/HwBuW0IIj8 — Alex Heath (@alexeheath) March 17, 2020

Хто отримає виплати

Відзначається, що компанія виплатить по тисячі доларів лише штатним співробітникам, а не підрядникам. Раніше керівники Facebook також заявили, що продовжать виплачувати погодинну зарплату прибиральникам і працівникам кафетеріїв, попри скорочення робочого часу.

Тим часом в Україні станом на 18 березня діють карантинні заходи:

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.

Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закриють метро. У маршрутках можна буде перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.

У всіх містах і селах України закривають ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно