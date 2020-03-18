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Facebook виплатить по тисячі доларів всім співробітникам як компенсацію за карантин

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Компенсацію до зарплати отримають штатні працівники Facebook / geekwire

45 тисяч співробітників Facebook отримають бонус до зарплати в розмірі тисячі доларів. Ця виплата – компенсація за карантин, встановлений для стримування поширення COVID-19.

Про заплановані виплати розповів Марк Цукерберг. За його розрахунками, бонус допоможе всім, хто перейшов на віддалений режим роботи і змушений витрачатися на облаштування домашніх офісів, а також на догляд за дітьми.

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Хто отримає виплати

Відзначається, що компанія виплатить по тисячі доларів лише штатним співробітникам, а не підрядникам. Раніше керівники Facebook також заявили, що продовжать виплачувати погодинну зарплату прибиральникам і працівникам кафетеріїв, попри скорочення робочого часу.

Тим часом в Україні станом на 18 березня діють карантинні заходи:

  • В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
  • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
  • Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
  • Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закриють метро. У маршрутках можна буде перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.
  • У всіх містах і селах України закривають ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.


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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Facebook Техно IT-бізнес
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