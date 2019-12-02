Facebook вперше позначив пост як неправдиву інформацію

Компанія Facebook вперше розмістила під одним з постів в соціальній мережі, який поширили у Сінгапурі, повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація.

Повідомлення з'явилося безпосередньо під записом. Його можуть бачити тільки члени сінгапурського сегмента Інтернету. Це було зроблено на вимогу влади Сінгапуру, повідомляє BBC.

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З чого все почалося

Нещодавно, 23 листопада, місцеве опозиційне видання States Times Review розмістило публікацію з результатами розслідування. У ній мовиться про затримання й арешт громадського активіста, який виступав проти влади, а також про фальсифікації виборів. Також в матеріалі йдеться про "можливі спроби перетворити Сінгапур в християнську державу".

Представники правоохоронних органів інформацію про арешт заперечують.

Як відреагувала влада

Влада Сінгапуру оголосили, що видання "висуває образливі звинувачення проти виборчого департаменту, прем'єр-міністра і виборчого процесу". Влада також постановили, що автор публікації, громадянин Австралії Алекс Тан, повинен внести зміни в свій запис від 23 листопада. Той відмовився, зазначивши, що "не буде виконувати жодних розпоряджень іноземного уряду".

Як наслідок влада Сінгапуру зажадала від Facebook позначити повідомлення як таке, що містить неправдиву інформацію.



Публікація яку у Facebook позначили як фейкову

Закон про боротьбу з фейковою інформацією

Документ почав діяти у жовтні. Він дає можливість владі Сінгапуру вимагати видалити або виправити інформацію, яка "суперечить суспільним інтересам".

Порушникам, які розповсюджують "помилкові дані", може загрожувати штраф або тюремний термін до 5 років.

Це стало першим таким зверненням до соціальної мережі після того, як закон набув чинності. Варто зазначити, що це перший випадок, коли Facebook розмістив під постом користувача повідомлення про фейк.

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