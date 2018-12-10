Facebook заборонив публікувати інформацію та фото із "сексуальним підтекстом"

Соціальна мережа Facebook почала блокувати контент, що має «сексуальний підтекст». Таким чином соцмережа хоче, щоб користувачі не могли відверто писати про секс або пропонувати його.

Про це сказано у повідомленні соцмережі.

Отож під забороно опинився контент, який "спонукає до статевих контактів між дорослими, сприяє їм або був створений з метою організації і координації таких контактів". Тобто під забороною зйомка статевих актів, порнографії, еротичних танців або масажу. Також заборонено публікувати інформацію пошук або пропозицію статевого акту, сексуальних партнерів, чатів або листувань з сексуальним підтекстом, а також зображень оголеного тіла.

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"Ми також обмежуємо використання виразів сексуального характеру, які в певних регіонах через особливості культури можуть розцінюватися як домагання і перешкоджати спілкуванню з друзями і співтовариством в цілому", - сказано у правилах компанії.

Так, буде блокуватись висловлювання на кшталт "хочу розважитися сьогодні ввечері" або інші натяки. Так, буде блокуватись висловлювання на кшталт "хочу розважитися сьогодні ввечері" або інші натяки. Під забороною стає контент як у відкритих групах, так і в месенджері.

Деякі магазини, які використовують Facebook як платформу для продажів білизни, змушені креативити.

Деякі магазини у Facebook змушені переробляти фото

І, звісно, не обійшлось без мемів.

Фотожаба на тему "сексуальної цензури"

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