Facebook запропонувала засіб для перенесення фотографій в Google Photos

У 2018 році компанія Facebook оголосила про участь у проекті Data Transfer Project. Цей спільний проект таких гігантів як Apple, Google, Microsoft і Twitter, покликаний забезпечити користувачам безпечне і легке переміщення даних між цими сервісами.

За словами Facebook, інструмент буде працювати також з іншими сервісами.

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Що представили Facebook

На початку цього тижня компанія Facebook повідомила про випуск інструменту з відкритим вихідним кодом, який дозволяє перемістити всі ваші фотографії з Facebook до Google Photos.



Facebook представив інструмент перенесення файлів в Google Photos

На даний момент він доступний лише деяким користувачам, але після тестування їм зможуть користуватися всі користувачі зазначених сервісів. Передбачається, що це станеться на початку 2020 року.



Наданий Facebook інструментарій об'єднає кілька онлайн-сервісів

За словами Facebook, інструмент буде працювати і іншими сервісами. Ймовірно, маються на увазі Apple iCloud і Microsoft OneDrive.

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