Facebook запускає новий додаток для геймерів: що про нього відомо

Великі технологічні компанії проявляють підвищений інтерес до індустрії ігор. Підтвердженням цього можуть слугувати анонсовані або вже запущені потокові сервіси і компанія Facebook вирішила не пасти задніх та оголосила про запуск власного додатку для ігор.

За даними ресурсу MSPoweruser, кожен місяць більше 700 мільйонів користувачі соціальної мережі дивляться ігрові відео, грають в ігри чи по-іншому взаємодіють з ігровим контентом.

Читайте також: У Росії запустили власну соцмережу: обмежень чимало

Що відомо про Facebook Gaming? Тому в компанії анонсували нову вкладку Facebook Gaming для основного мобільного клієнта, а також окремий спеціалізований додаток для користувачів смартфонів. Стверджується, що там геймери зможуть знаходити цікаві для них ігри, стрім, тематичні групи і так далі.

На перших порах нова функція Facebook Gaming буде запущена для тих користувачів, які виявляли інтерес до ігрового контенту, а потім розшириться на весь світ. При цьому користувачі, які не можуть знайти вкладку на своїй головній панелі навігації, виявлять її в меню "Закладки".



Як виглядатиме сервіс Facebook Gaming

Крім того, на Android вже йде бета-тестування автономного додатки Facebook Gaming, який запропонує більше функцій, ніж вкладка. Сам додаток вже можна завантажити, хоча в ньому можливі помилки.

Дата запуску. На даний момент не уточнюється, коли компанія запустить релізну версію повсюдно, проте, швидше за все, затягувати з цим не будуть. З огляду на нещодавній глобальний збій в роботі соціальної мережі, компанії дуже потрібно реабілітуватися в очах користувачів. Нововведення Facebook Gaming цілком може підійти на цю роль.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно