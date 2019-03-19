Facebook запускає новий додаток для геймерів: що про нього відомо

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Facebook запускає новий додаток для геймерів: що про нього відомо
/ unsplash

Великі технологічні компанії проявляють підвищений інтерес до індустрії ігор. Підтвердженням цього можуть слугувати анонсовані або вже запущені потокові сервіси і компанія Facebook вирішила не пасти задніх та оголосила про запуск власного додатку для ігор.

За даними ресурсу MSPoweruser, кожен місяць більше 700 мільйонів користувачі соціальної мережі дивляться ігрові відео, грають в ігри чи по-іншому взаємодіють з ігровим контентом.

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Що відомо про Facebook Gaming? Тому в компанії анонсували нову вкладку Facebook Gaming для основного мобільного клієнта, а також окремий спеціалізований додаток для користувачів смартфонів. Стверджується, що там геймери зможуть знаходити цікаві для них ігри, стрім, тематичні групи і так далі.

На перших порах нова функція Facebook Gaming буде запущена для тих користувачів, які виявляли інтерес до ігрового контенту, а потім розшириться на весь світ. При цьому користувачі, які не можуть знайти вкладку на своїй головній панелі навігації, виявлять її в меню "Закладки".

Facebook Gaming
Як виглядатиме сервіс Facebook Gaming

Крім того, на Android вже йде бета-тестування автономного додатки Facebook Gaming, який запропонує більше функцій, ніж вкладка. Сам додаток вже можна завантажити, хоча в ньому можливі помилки.

Дата запуску. На даний момент не уточнюється, коли компанія запустить релізну версію повсюдно, проте, швидше за все, затягувати з цим не будуть. З огляду на нещодавній глобальний збій в роботі соціальної мережі, компанії дуже потрібно реабілітуватися в очах користувачів. Нововведення Facebook Gaming цілком може підійти на цю роль.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Ігри Додатки Facebook
Джерело: 24 Канал
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