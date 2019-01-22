Facebook запускає новий розділ із мемами

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Facebook запускає новий розділ із мемами
Facebook запускає новий розділ із мемами / unsplash

В соціальній мережі Facebook розпочали тестувати розділ LOL зі смішними відео та мемами. Розділ наразі працюватиме лише у США та буде орієнтований на підлітків.

Про це повідомляє TechCrunch.

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В LOL відео будуть розділені за кількома категоріями: "Для тебе", "Пранки", "Тварини", "Фейли", "Меми", а реагувати на них можна кнопками "Смішно", "Нормально" і "Не смішно".

Наразі новий розділ тестують старшокласники зі 100 американських шкіл. LOL у них заміняє Watch, проте компанія не планує поєднувати ці дві рубрики разом. LOL буде окремим розділом у Facebook або і зовсім окремим додатком.

Скріншот нового розділу LOL в Facebook
Скріншот нового розділу LOL в Facebook

До слова, користувачі, які вже отримали змогу випробувати новий розділ, поділилися, що LOL має такий вигляд, ніби Facebook марно намагається виглядати модно. Іноді в розділі трапляється контент, який вже втратив актуальність.

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Теги: Техно Інтернет Соцмережі Facebook
Джерело: Техно
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