Facebook збиратиме геодані користувачів: для чого це робитимуть та кому їх передаватимуть

Представники соціальної мережі Facebook в корпоративному блозі написали, що сервіс в рамках спеціальної дослідницької програми наукового центру Delphi Університету Карнегі-Меллона буде збирати геодані про переміщення користувачів на території США. Вся інформація збиратиметься лише з дозволу самих користувачів.

Для чого збиратимуть інформацію

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Далі ця інформація в знеособленому вигляді буде в оперативному режимі передаватися уповноваженим фахівцям органів охорони здоров'я та представникам федеральної і місцевої влади для боротьби з поширенням епідемії коронавірусу.

Facebook заявила, що передані дані за цим проєктом будуть містити тільки загальну інформацію про пересування користувачів на рівні міста чи округу, ніякої конфіденційної інформації про окремих користувачів в ній міститися не буде.

Що аналізуватиме група науковців

Дослідники програми Delphi з університету Карнегі-Меллон аналізуватимуть дані від Facebook і будуть отримувати з них інформацію:

по спільному розміщенню групи користувачів, включаючи розрахунок ймовірності того, як і коли люди в одному житловому районі вступають в реальний комунікаційний контакт один з одним;

про глобальні зміни розміщення користувачів на регіональному рівні – де залишаються більше користувачів будинку з часом, так як можуть працювати віддалено, а також які нові місця та інші локації почали відвідувати останнім часом;

про індекс соціальної прихильності користувачів між районами країни, щоб краще прогнозувати подальшу ймовірність поширення коронавірусу.

Офіційна влада і представники охорони здоров'я вважають, що наші дані зможуть допомогти їм визначити, як краще розподіляти медичні ресурси для надання екстреного лікування, наприклад, куди потрібно відправити апарати ШВЛ, так як в цьому районі планується посилення карантину, а в яких округах стає безпечно, і користувачі можуть повернутися до своєї звичайної роботи в офісі,

– написав Марк Цукерберг на своїй особистій сторінці в Facebook.

"На цьому тижні ми починаємо впровадження проєкту в США, і якщо результати будуть багатообіцяючими, то в найближчі дні ми будемо поширювати його по всьому світу", – додав Цукерберг.

Що робить Facebook для боротьби з пандемією

Раніше, 2 квітня 2020 року, Facebook у відповідь на підвищений попит у користувачів в поточній ситуації на необхідність віддаленого спілкування випустила окрему десктопну версію програми Messenger для PC на macOS і Windows, в якому можливо робити безкоштовні групові відеодзвінки і користуватися чатами з друзями, отримувати повідомлення про нові повідомлення.

17 березня 2020 року Facebook оголосила своїм співробітникам, що компанія виділить по 1 000 доларів в якості компенсації для боротьби з можливими наслідками епідемії коронавірусу кожному співробітнику. Таким чином, Facebook намагається додатково підтримати і мотивувати своїх співробітників, основна частина яких зараз працює віддалено.

До теми Кількість кібератак на NASA різко зросла через коронавірус

16 березня 2020 року Facebook спільно з Microsoft, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter і YouTube опублікувала спільну заяву про поточну і складну інформаційну ситуацію з поширенням коронавірусу (COVID-19), згідно з яким найбільші світові IT-компанії закликали інші компанії у всьому світі послідувати їхньому прикладу, координувати свої дії при поширенні достовірних відомостей про COVID-19 і використовувати тільки перевірену і достовірну інформацію по цій темі, особливо що стосується даних з галузі охорони здоров'я.

Що важливо знати про коронавірус в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Іспанія. Там хворобу виявили в 146 690 людей, а померло від неї 14 555 хворих. На території Україні уже зафіксували 1 668 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 52 із них виявилися летальними, ще 35 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



Як не підхопити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, яким може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 82 992 людей, загалом захворіли 1 441 128 людей (дані станом на день 8 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 307 819 людей одужали від коронавірусу.

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