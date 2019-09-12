FacePay24: нова послуга від ПриватБанк для оплати обличчям

ПриватБанк і спільно із Visa запустили в Україні нову цікаву функцію – біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових мереж.

Як наголосила прессекретар банку Інна Музичук, Україна стала однією з перших країн Європи, де впроваджують цю технологію.

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Наразі оплачувати товари обличчям можна в чотирьох магазинах мережі Hop Hey у Дніпрі.

"У більшості з вас, напевно, зараз з собою немає навіть гаманця, тому що всі карти - в смартфоні. Ми сьогодні йдемо далі і запускаємо технологію, що дає змогу забути вдома і телефон. Спільний проект ПриватБанку і Visa став першим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі. За допомогою Приват24 ця можливість доступна всім клієнтам ПриватБанку і будь-яким офлайн і онлайн-торговцям2, – зявив Голова правління ПриватБанку Петро Крумханзл.

Як користуватись FacePay24?

На смартфон потрібно встановити оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Далі користувач повинен дотримуватись підказок програми: потріб.о зробити селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa.

Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

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