Фахівці ESET виявили ще одну небезпеку популярного додатку FaceApp

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Фахівці ESET виявили ще одну небезпеку популярного додатку FaceApp
Фахівці ESET виявили ще одну небезпеку популярного додатку FaceApp / Фото з вільних джерел

Слідом за американською владою небезпеку в популярному фоторедакторі від російських розробників FaceApp виявили й творці антивіруса ESET. За їх словами, шахраї зараз активно користуються популярністю додатку, щоб розповсюджувати його неліцензійовані версії.

Що відомо про шахрайські схеми? Як повідомляється на офіційному сайті ESET, при спробі інсталяції таких додатків на екрані пристрою з'являється безліч спливаючих вікон. Деякі з них ведуть до оформлення платних підписок або перекидають користувача на рекламні оголошення.

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Крім того, жертви отримують запити на отримання повідомлень, що є частиною шахрайської схеми.

На хвилі підвищеного інтересу до FaceApp зловмисники скористалися ситуацією і почали поширювати підроблені версії FaceApp Pro. У низці випадків шахраї створили фальшиві сайти, на яких можна скачати безкоштовну версію програми,
– йдеться в повідомленні ESET.

Як поширюються підробні версії FaceApp? Співробітники ESET виявили один з підроблених додатків FaceApp навіть в магазині Google Play. Через нього зловмисники завантажують шкідливе ПЗ з популярного файлообмінника. Крім того, небезпечні клони зараз активно рекламуються і поширюються через YouTube.

via GIPHY

На момент дослідження один з таких роликів зібрав понад 150 000 переглядів, а число переходів за посиланням на завантаження програми перевищила 90 тисяч.

Як не стати жертвою шахраїв? Щоб не стати жертвою шахраїв, фахівці ESET рекомендують завантажувати додатки тільки з офіційних магазинів Google Play і App Store, звертаючи увагу на коментарі інших користувачів, рейтинг і число завантажень.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Кібербезпека
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