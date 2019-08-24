Фанат Lenovo створив мініатюрну копію ноутбука ThinkPad: фото

Лінійка ноутбуків Lenovo ThinkPad – одна із найпопулярніших у світі. Тож не дивно, що ці ноутбуки мають багато фанатів по всьому світі. Однин з них, Пол Клінгер, створив зменшену версію Lenovo ThinkPad.

Мініатюрна версія є не більша за сірникову коробку. Деталі для ноутбука розробник роздрукував на 3D-принтері. Він отримав назву ThinkTiny.

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Деталі. Маленький ноутбук отримав фірмовий червоний гумовий трекпоінт в центрі клавіатури, OLED-дисплей з роздільною здатністю 128x64 пікселів та акумулятор на 300 мАг. Також він оснащений спеціальною платою і контролером ATtiny1614.

Тож мініатюрна версія виявилась цілком працездатною і на ньому можна навіть запустити деякі ігри.

Мініатюрний ноутбук ThinkTiny: відео

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