Фанат опублікував неймовірний трейлер гри Need for Speed: Underground 3 – відео
Серія ігор Need for Speed: Underground стала однією з найбільш улюблених серед прихильників гоночних ігор. Проте студія Electronic Arts не планує продовження франшизи. Втім один із фанатів серії вірішив відродити теплі спогади про гру і випустив цікавий трейлер.
Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі RavenwestR1.
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Як неважко здогадатися, відеоролик зроблений в редакторі Grand Theft Auto V з модифікаціями, повний список яких наведено в описі на YouTube (в ньому присутній знаменитий OpenIV). Творець почав майструвати його ще в серпні 2018 року, але в жовтні зробив паузу через роботу над іншими трейлерами і повернувся до ролика лише кілька тижнів тому.
– йдеться в описі до ролика.
За перші кілька днів відео зібрало майже 300 тисяч переглядів і більше 13 тисяч відміток "Подобається".
До слова, останні роки – не найкращі в історії Need for Speed. Враження від Need for Speed 2015 року зіпсувала вимога постійного інтернет-підключення, а вихід Need for Speed Payback 2017 року був затьмарений скандалом з лутбоксами.
Обидві гри отримали невисокий рейтинг на Metacritic (нижче 70 з 100 можливих балів): першу критикували за швидкоплинність, недопрацьований мультиплеєр, штучний інтелект, одноманітні місії і неможливість поставити на паузу, а другу – за зайву "заскриптованість" сюжету і погонь, управління і нереалістичне пошкодження автомобілів.
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Зараз основна серія Need for Speed перебуває в "замороженому" стані. Офіційно підтверджена розробка тільки однієї частини – мобільної гри Need for Speed Edge від EA Spearhead – умовно-безкоштовної MMO-гонки, орієнтованої на азіатський ринок.
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