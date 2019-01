Фанат опублікував неймовірний трейлер гри Need for Speed: Underground 3 – відео

Серія ігор Need for Speed: Underground стала однією з найбільш улюблених серед прихильників гоночних ігор. Проте студія Electronic Arts не планує продовження франшизи. Втім один із фанатів серії вірішив відродити теплі спогади про гру і випустив цікавий трейлер.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі RavenwestR1.

Як неважко здогадатися, відеоролик зроблений в редакторі Grand Theft Auto V з модифікаціями, повний список яких наведено в описі на YouTube (в ньому присутній знаменитий OpenIV). Творець почав майструвати його ще в серпні 2018 року, але в жовтні зробив паузу через роботу над іншими трейлерами і повернувся до ролика лише кілька тижнів тому.

Це найкращі вуличні гонки. Тут ви можете влаштовувати заїзди цілісінькі ночі. Тут вам ніхто не перешкодить зробити свою машину такою, якою ви хочете. Тут у вас будуть і друзі, і вороги. Це Need for Speed: Underground 3,

– йдеться в описі до ролика.

За перші кілька днів відео зібрало майже 300 тисяч переглядів і більше 13 тисяч відміток "Подобається".

Трейлер гри Need for Speed: Underground 3 – дивіться відео

До слова, останні роки – не найкращі в історії Need for Speed. Враження від Need for Speed ​​2015 року зіпсувала вимога постійного інтернет-підключення, а вихід Need for Speed ​​Payback 2017 року був затьмарений скандалом з лутбоксами.

Обидві гри отримали невисокий рейтинг на Metacritic (нижче 70 з 100 можливих балів): першу критикували за швидкоплинність, недопрацьований мультиплеєр, штучний інтелект, одноманітні місії і неможливість поставити на паузу, а другу – за зайву "заскриптованість" сюжету і погонь, управління і нереалістичне пошкодження автомобілів.

Зараз основна серія Need for Speed перебуває в "замороженому" стані. Офіційно підтверджена розробка тільки однієї частини – мобільної гри Need for Speed ​​Edge від EA Spearhead – умовно-безкоштовної MMO-гонки, орієнтованої на азіатський ринок.

