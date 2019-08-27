Фанати готують перевидання гри Red Dead Redemption на PC

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Фанати готують перевидання гри Red Dead Redemption на PC
Фанати готують перевидання гри Red Dead Redemption на PC / Фото з вільних джерел

Дивовижно чого можуть досягнути деякі фанати відеоігор, якими рухає чистий ентузіазм. Геймери почали створювати ремастер гри Red Dead Redemption на PC. Що цікаво, гра так і не вийшла на персональних комп’ютерах, однак це не заважає ентузіастам працювати над перевиданням.

Як повідомляє DSOGaming, фанатський ремастер першої частини ковбойського екшену від Rockstar отримав назву Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project.

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Користувачі переробляють текстури, елементи меню та ігровий інтерфейс, а в подальших планах команди вже значаться оптимізація і поліпшення шейдерів.

Трейлер Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project – дивіться відео

І все б нічого, тільки гра до цих пір не вийшла на PC, а емулятори RPCS3 і Xenia, для яких розробляється новинка, поки не справляються з Red Dead Redemption. І якщо хтось із читачів досі не розуміє, що відбувається, то давайте ще раз: фанати роблять ремастер гри для емулятора, на якому оригінал працює геть погано. Але коли-небудь він все-таки вийде.

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Теги: Техно Ігри
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