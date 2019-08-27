Фанати готують перевидання гри Red Dead Redemption на PC
Дивовижно чого можуть досягнути деякі фанати відеоігор, якими рухає чистий ентузіазм. Геймери почали створювати ремастер гри Red Dead Redemption на PC. Що цікаво, гра так і не вийшла на персональних комп’ютерах, однак це не заважає ентузіастам працювати над перевиданням.
Як повідомляє DSOGaming, фанатський ремастер першої частини ковбойського екшену від Rockstar отримав назву Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project.
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Користувачі переробляють текстури, елементи меню та ігровий інтерфейс, а в подальших планах команди вже значаться оптимізація і поліпшення шейдерів.
І все б нічого, тільки гра до цих пір не вийшла на PC, а емулятори RPCS3 і Xenia, для яких розробляється новинка, поки не справляються з Red Dead Redemption. І якщо хтось із читачів досі не розуміє, що відбувається, то давайте ще раз: фанати роблять ремастер гри для емулятора, на якому оригінал працює геть погано. Але коли-небудь він все-таки вийде.
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