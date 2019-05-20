Фінальний сезон серіалу "Гра престолів" – головна драма цієї весни. Але не лише через загострення пристрастей у сюжетній лінії, а й через велику кількість "ляпів" на знімальному майданчинку. Саме над одним із них, вирішили пожартувати фанати гри Skyrim.

"Ляп" на знімальному майданчику серіалу. Нагадаємо, нещодавно в кадрі фінального варіанту однієї із серій "Гри престолів" залишився стаканчик кави з Starbucks. Ситуація набула такого розголосу, що на неї не могли не звернути увагу моддери Skyrim.

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Деталі про новий мод. Модифікація Mysterious Coffee Cup з'явилася на NexusMods ще 16 травня. Вона додає той самий кавовий стаканчик із "Старбакса", що з'явився в четвертій серії, в певні локації Skyrim, часом в найнесподіваніші.



Скріншот із модифікації Mysterious Coffee Cup

Ті, хто хоче відчути себе шоураннерами "Гри престолів" і постійно робити вигляд, що в стаканчику кави на просторах фентезійного світу немає нічого дивного і недоречного, можуть завантажити мод за посиланням.

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