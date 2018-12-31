Фанати відновили роботу над ремейком гри Fallout 3

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Фанати відновили роботу над ремейком гри Fallout 3
Фанати відновили роботу над ремейком гри Fallout 3 / Фото з вільних джерел

Автори Capital Wasteland – одного з найбільш амбіційних модів для гри Fallout 4 – вирішили воскресити один із своїх проектів. Відзначимо, минулого року творці масштабного фанатського ремейка Fallout 3 були змушені припинити роботу над своїм проектом.

Про це повідомляє 4PDA.

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Припинити розробку ремейка Fallout 3 модери були змушені через озвучення – Bethesda не дозволяє використання аудіо зі свого дітища. Єдиним рішенням був би запис нових акторів, але творці Capital Wasteland не горіли бажанням змінювати голоси, які так полюбилися фанатам.


Постер мода Capital Wasteland

Як результат, в березні 2018 року проект згорнули. Але 2 січня в блозі Capital Wasteland з'явилося несподіване оновлення, з якого випливає, що роботи над перевиданням відновлені і йдуть повним ходом. А перед ентузіастами стоїть завдання озвучити 45 000 реплік.


Скріншот з гри  Capital Wasteland

Розробники оголосили, що їм не завадить допомога: проекту потрібні актори, дизайнери та програмісти. Допомогти у створенні ремейка Fallout 3 здатний кожен бажаючий – потрібно лише написати модерам через спеціальний сайт.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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