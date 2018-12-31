Фанати відновили роботу над ремейком гри Fallout 3

Автори Capital Wasteland – одного з найбільш амбіційних модів для гри Fallout 4 – вирішили воскресити один із своїх проектів. Відзначимо, минулого року творці масштабного фанатського ремейка Fallout 3 були змушені припинити роботу над своїм проектом.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Найкращі та найгірші ігри 2018 року – рейтинг ресурсу Metacritic

Припинити розробку ремейка Fallout 3 модери були змушені через озвучення – Bethesda не дозволяє використання аудіо зі свого дітища. Єдиним рішенням був би запис нових акторів, але творці Capital Wasteland не горіли бажанням змінювати голоси, які так полюбилися фанатам.



Постер мода Capital Wasteland

Як результат, в березні 2018 року проект згорнули. Але 2 січня в блозі Capital Wasteland з'явилося несподіване оновлення, з якого випливає, що роботи над перевиданням відновлені і йдуть повним ходом. А перед ентузіастами стоїть завдання озвучити 45 000 реплік.



Скріншот з гри Capital Wasteland

Розробники оголосили, що їм не завадить допомога: проекту потрібні актори, дизайнери та програмісти. Допомогти у створенні ремейка Fallout 3 здатний кожен бажаючий – потрібно лише написати модерам через спеціальний сайт.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно