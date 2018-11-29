Фантастичний показник: кількість гравців в Fortnite рекордно зросла

Агентство Bloomberg повідомило, що число зареєстрованих користувачів в грі Fortnite перевищило 200 мільйонів. У своїх розрахунках спеціалісти враховували всі версії гри: для PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch і мобільні версії для iOS і Android.

Про це повідомляє Overclockers.

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Відзначимо, ще в січні цього року в Fortnite грало тільки 40 мільйонів осіб. З тих пір число геймерів, які проводять час в «Королівській битві» від Epic Games, зросла в 5 разів, що є фантастичним показником. Таким чином, кількість гравців в Fortnite зараз лише злегка поступається кількості населення Бразилії.

До слова, успіх Fortnite позитивно впливає і на фінансовий стан компанії Epic Games, яка, зокрема, залучила 1,25 мільярда доларів інвестицій в жовтні 2018 року.

Трейлер гри Fortnite – дивіться відео

Рекорд онлайну в Fortnite встановили 4 листопада, коли оновилася карта. Одночасно гру запустили 8,3 мільйона осіб. Для порівняння пікове число геймерів в PlayerUnknown's Battlegrounds становить всього 3,2 мільйона.

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