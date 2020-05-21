ФБР зламали iPhone терориста без допомоги Apple: компанію звинувачують в протидії розслідуванню

Після декількох місяців безуспішних спроб Федеральному бюро розслідувань США вдалося зламати iPhone стажера ВПС Саудівської Аравії Мохаммеда Саїда аль-Шамрані. Його звинувачують у вбивстві трьох чоловік на базі ВМС США в грудні минулого року.

Як зазначає The New Yourk Times, бюро змогло отримати доступ щонайменше до одного зі смартфонів саудівця – йому належали iPhone 7 і iPhone 5.

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Apple відмовилася допомагати зламувати iPhone

Директор відомства повідомив, що ФБР не отримало жодної допомоги від компанії Apple, проте не розповів, яким чином фахівцям бюро вдалося зламати пристрій. За його словами, згідно з отриманими зі смартфона даними, атака на базу Пенсакола в грудні була "жорстокою спланованою акцією, яка готувалася протягом декількох років".

Дешифрування даних з iPhone терориста стало новим витком у боротьбі між Міністерством юстиції США та Apple. Техногігант ще у 2014 році відмовився допомагати правоохоронним органам отримувати доступ до даних на своїх пристроях і посилив шифрування.

В Apple стверджують, що конфіденційність даних є одним з невід'ємних прав людини, а розробка методики, що дозволяє правоохоронцям отримувати інформацію зі смартфонів, може стати прецедентом, в результаті якого хакери й уряди інших країн змогли б використовувати цей інструмент Apple у власних цілях. У ФБР та інших правоохоронних відомствах звинувачують компанію в тому, що таким чином вона покриває злочинців.

Як розвивались події

У січні генеральний прокурор назвав подію на військовій базі терористичним актом, після чого Мін'юст США направив запит Apple на допомогу в розблокуванні iPhone аль-Шамрані. Компанія відхилила його, після чого в ЗМІ почали з'являтися відомості про можливі судові розгляди, які б змусили Техногігант підкоритися. У відомстві розповіли, що звернулися безпосередньо до виробника смартфонів лише після того, як інші сторонні компанії і агентства зазнали невдачі, і звинуватили Apple в уповільненні офіційного розслідування.

У відомстві наголошують, що відмова Apple від співпраці могла призвести до фабрикації або знищення доказів.

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Реакція Apple

В Apple відповіли на звинувачення правоохоронних органів, зазначивши, що надали ФБР доступ до облікових записів аль-Шамрані й хмари за запитом.

Помилкові заяви про нашу компанію є виправданням для ослаблення шифрування та інших заходів безпеки, які захищають мільйони користувачів і нашу національну безпеку,

– йдеться в заяві компанії.

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