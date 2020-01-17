ФБР вдалося зламати iPhone без допомоги Apple: що про це відомо

Останнім часом в мережі з'являлося чимало новин щодо того, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) просило компанію Apple розблокувати iPhone 5 та iPhone 7 людини, яка напала на військово-морську базу США в грудні. Однак "яблучна" корпорація відмовилася це робити, щоправда ФБР може отримати необхідну інформацію і без допомоги Apple.

Що сталося

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У 2019 році слідчим ФБР доручили оформити ордер на обшук власності Бариса Алі Коха. У числі вилучених речей значився iPhone 11 Pro Max, до якого, якщо вірити джерелу, ФБР змогло самостійно отримати доступ, повідомляє Engadget.

Підтверджує це той факт, що смартфон вилучили 11 жовтня 2019 року, а через майже три тижні, 30 жовтня, ФБР отримало ордер на обшук.

У чому звинувачують чоловіка

Барис Алі Кох звинувачується в сприянні втечі свого брата, який причетний до злочину на ґрунті ревнощів і після його скоєння екстрено покинув США.

Як ФБР вдалося розблокувати iPhone

За словами адвоката Коха, смартфон його підопічного був заблокований і захищений паролем, який він не передавав спецслужбам. Злом пристрою пов'язують з використанням ФБР спеціального комплексу GrayKey, завдяки якому можна обійти протоколи безпеки Apple для доступу до особистих даних користувача.



Пристрій GrayKey

В опублікованому пізніше звіті зазначено, що ФБР дійсно успішно застосувало комплекс для отримання доступу до вмісту iPhone 11 Pro Max.

Що відомо про GrayKey

Пристрій представляє собою невелику коробочку з двома короткими Lightning-кабелями. Щоб зламати iPhone, необхідно під'єднати два iPhone – той, який зламують, і робочий – до GrayKey приблизно на дві хвилини. Після цього ґаджети можна відключати, підібраний пароль від пристрою та інші дані відобразяться на екрані користувача девайса пізніше, після закінчення хакінгу.

Популяризація GrayKey ведеться ще з 2018 року, коли даний метод злому визнали ефективним для обходу блокування і пароля iPhone. Як повідомляється, зараз комплекс активно використовується спецслужбами США.

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