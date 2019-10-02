Федоров хоче співпрацювати з Google щодо кібербезпеки в Україні

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров хоче співпрацювати з корпорацією Google аби посилити кібербезпеку в Україні. Спільно з пошуковиком він хоче навчити членів Кабінету міністрів кіберграмотності.

Федоров наголосив, що деякі чиновники не розуміють навіть базові речі щодо кібербезпеки, передає видання tech.liga.net.

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"Дуже важливе питання, яке я називаю "цифровою ментальністю". Дуже багато чиновників не розуміють базові речі кібербезпеки. Тому ми плануємо спільно з Google провести низку освітніх заходів для нашого Кабміну, для того, щоб його члени мали ці базові знання. Це називається в нашій сфері "кібергігієна", – передає міністр.

Він також додав, що подібні заходи нині потрібно проводити по всій країні. Це є однією з амбітних цілей його міністерства – навчити 6 мільйонів людей цих базових навик та умінь. І це має відбутись протягом найближчих кількох років.

Міністр наголосив, що лише така "цифрова ментальність" чиновників та усіх українців загалом зможе створити кібербезпеку на базовому рівні.

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