Федоров запропонував 4 рішення для ефективної боротьби з коронавірусом в Україні

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров назвав 4 рішення, яку можуть допомогти стримати коронавірус в Україні. До того ж, він анонсував кілька нових продуктів, які Мінцифри запустить вже найближчим часом.

Як зазначив Федоров, у Мінцифри аналізували світовий досвід боротьби із розповсюдженням коронавірусу за допомогою цифрових технологій із самого початку його виникнення.

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Багатьом країнам, таким як Китай, Південна Корея та Ізраїль вдалося взяти під контроль розвиток пандемії завдяки серйозній дисципліні. Як особистій дисципліні, так і системній роботі органів державної влади,

– підкреслив очільник Мінцифри.

Що пропонує Федоров

На думку Федорова, для того, щоб знайти правильно технологічне річення з обмеження розповсюдження вірусу варто запровадити 4 рішення:

Налагодити чіткий збір даних в країні (кількість лікарень різної типології: інфекційні, ті які готові до переобладнання; наявність ресурсів в лікарнях (від масок, костюмів, тестів і ШВЛ до наркозу, спеціальних трубок, монітора). Зараз ці дані активно збираються.

Продумати і налагодити процес сегментації, фіксування, моніторингу за людьми, які заразилися, мають підозру, мали контакти (така собі CRM-система). Вже є MVP, а МВС його активно тестують (для рішень Мінцифри – це джерельна база даних).

Описати процес моніторингу за виконанням норм карантину тих, що заразилися, що перебувають на самоізоляції (в тому числі повернулися із країн, де активно розвивається вірус) і закріпити регуляторну відповідальність за порушення правил ізоляції. Частина з цього вже зроблено. Частину планують винести, "легалізувавши" додаток, який розробляє міністерство.

Запуск IT-рішень на основі налагоджених процесів, які чиновник описав вище. Інакше це буде імітація ефективності "діджиталізаціі". Все повинно працювати як годинник. Організовано і системно.

Нові продукти Мінцифри

Також Михайло Федоров нагадав, що вже наступного тижня планують запустити додаток, що дає змогу відслідковувати дисципліну самоізоляції людей, які інфіковані, але перебувають вдома.

Окрім того, Мінцифри готує ще одну функцію в додатку на основі використання QR, яка дасть змогу отримувати повідомлення, якщо користувач був, наприклад, в один час в супермаркеті з людиною у якого виявився коронавірус.



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