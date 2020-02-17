Фейкові флагмани Huawei і Samsung заполонили AliExpress

Дрібні виробники в Китаї нерідко вдаються до випуску клонів дорогих моделей смартфонів від великих брендів. За останні кілька тижнів на сайті відомого китайського ретлейра AliExpress було помічено величезну кількість таких копій. Причому переважна більшість – клони флагманів від Samsung та Huawei.

На що варто звернути увагу

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Виробником більшості моделей виступає невідома компанія Kimtien. В її асортименті є, наприклад, Kimtien Note 10+ (фейковий версія Samsung Galaxy Note10+) і клон Huawei Mate 30, зазначає gizmochina.



Варто обережніше вибирати ґаджети іменитих брендів на AliExpress

Примітно, що вартість новинок практично в п'ять разів нижча, ніж у оригіналів. Замість процесорів Snapdragon 855 і Exynos 9825 китайський виробник вирішив використовувати більш доступні чіпи від MediaTek. При цьому дизайн пристроїв багато в чому повторює оригінальний.

Ціна підробок

Середня вартість клонів варіюється від 130 до 180 доларів.

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