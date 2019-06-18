Facebook випустив криптовалюту: що про неї відомо

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Facebook випустив криптовалюту
Facebook криптовалюта / theblockcrypto.com

Соціальна мережа Facebook випустила власну криптовалюту. Компанія вже оголосила про старт тестування. Криптовалюта Facebook отримала назву Libra. Нею можна буде розраховуватись вже з 2020 року.

Керувати проектом буде новий незалежний підрозділ Calibra. Відтак і з’явиться додаток з цифровим гаманцем, також здійснювати платежі можна буде в WhatsApp і Messenger.

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Facebook криптовалюта Libra: кому доступна

Платіжний засіб наразі доступний для 28 корпоративним партнерам проекту, серед яких провідні американські платіжні системи Visa і Mastercard, а також ряд відомих технологічних компаній, наприклад Vodafone, Uber, Lyft і Spotify.

Компанії повинні інтегрувати Libra в власні сервіси, провести експериментальні транзакції і переконатися у зручності нового продукту. Через рік Facebook планує збільшити кількість партнерів до ста.

Криптовалюта від Facebook буде забезпечена реальними валютними резервами та активами, розміщеними по всьому світу. Розробники запевняють, що валюта не демонструватиме різких сильних коливань курсу, від яких періодично страждає біткоін.

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Теги: Техно Новини Техно Facebook IT-бізнес
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