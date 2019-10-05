Фільми для Apple TV + будуть показувати в кінотеатрах

Під час осінньої презентації компанія Apple представила свій фірмовий стрімінговий сервіс Apple TV +. Експерти одразу ж провели паралель із Netflix.

Однак, Apple TV + не буде точною копією Netflix.

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Як пише видання The Wall Street Journal, сервіс Apple буде випускати свої фільми спершу в кінотеатрах і лише через кілька тижнів робити їх доступними в своєму сервісі Apple TV +.

Ця стратегія "яблучної" корпорації має залучити іменитих голлівудських режисерів і продюсерів, які хочуть, щоб їх картини дебютували за традиційною схемою: спочатку в кінотеатрах, потім на будь-яких інших платформах.

Окрім того, прокат фільмів в кінотеатрах дає Apple можливість поборотися за різні нагороди, наприклад за Оскар та Еммі.

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