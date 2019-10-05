Фільми для Apple TV + будуть показувати в кінотеатрах

46 Читать новость на русском
Фільми для Apple TV + будуть показувати в кінотеатрах
Фільми для Apple TV + будуть показувати в кінотеатрах

Під час осінньої презентації компанія Apple представила свій фірмовий стрімінговий сервіс Apple TV +. Експерти одразу ж провели паралель із Netflix.

Однак, Apple TV + не буде точною копією Netflix.

Цікаво: Що дивитись на Apple TV +: компанія показала перші трейлери своїх серіалів

Як пише видання The Wall Street Journal, сервіс Apple буде випускати свої фільми спершу в кінотеатрах і лише через кілька тижнів робити їх доступними в своєму сервісі Apple TV +.

Ця стратегія "яблучної" корпорації має залучити іменитих голлівудських режисерів і продюсерів, які хочуть, щоб їх картини дебютували за традиційною схемою: спочатку в кінотеатрах, потім на будь-яких інших платформах.

Окрім того, прокат фільмів в кінотеатрах дає Apple можливість поборотися за різні нагороди, наприклад за Оскар та Еммі.

Трейлер серіалу "Ранкове шоу" з голлівудськими зірками: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
сьогодні
50421
Теги: Техно Новини Техно Кіно Apple Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3256
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
2 жовтня 13:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 643
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
5017
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5937
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1436
Новини
Більше новин
Залиште відгук