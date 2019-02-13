Фінальні характеристики флагмана Samsung Galaxy S10 потрапили до рук журналістів

До презентації нової флагманської лінійки Samsung - Galaxy S10 – залишається трохи більше тижня. При цьому у мережі з’явилась практично уся інформація про майбутню новинку. Так, завдяки черговому витоку до рук журналістів потрапили фінальні характеристики девайсів.

Як повідомляють журналісти видання GSMArena, вони отримали листа із "фінальними" специфікаціями Galaxy S10, S10+.

І хоч офіційного підтвердження достовірності цих даних поки немає, та вони підтверджують більшість із витоків, які були відомі раніше.

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Що стало відомо

Отож, Galaxy S10 отримає екран з діагоналлю 6,1 дюйма та роздільною здатністю 3040х1440 пікселів. Ємність батареї складе 3400 мАг.

Тим часом топова модель Galaxy S10+ отримає більший екран – діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю 3040х1440 пікселів. Ця версія матиме і потужнішу батарею – у 4100 мАг. Також Galaxy S10+ отримає здвоєну фронтальну камеру (10+8 Мп). У той час як молодша версія матиме один датчик для селфі на 10 Мп.

Характеристики Samsung Galaxy S10

Обидві версії працюватимуть на процесорі Exynos 9820. Будуть доступні модифікації пам’яті 6/128 ГБ і 8/256 ГБ.

Смартфони отримають систему розпізнання обличчя і сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Основна камера матиме 3 модулі на 12+12+16 Мп.

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