Фінальні системні вимоги до гри Battlefield V опублікували в мережі

Electronic Arts та DICE опублікували фінальні системні вимоги шутера Battlefield V. Окрім того, з'явився окремий список конфігурацій, які необхідні для технології трасування променів в режимі реального часу.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика. Друга світова війна у виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку. Втім, всім учасникам дійства, здається, досить весело, так що не будемо нікого засуджувати.

Мінімальні системні вимоги Battlefield V Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Операційна система Windows 10 (тільки 64-біт)

Windows 10 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) Оперативна пам'ять 12 ГБ

12 ГБ Версія DirectX 11.1

11.1 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

Системні вимоги для технології DXR Операційна система Windows 10 версія 1809 (тільки 64-біт)

Windows 10 версія 1809 (тільки 64-біт) Процесор Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700 Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Версія DirectX відеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing

відеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ Трейлер Battlefield V – дивіться відео

Нагадаємо, вихід Battlefield V запланували на 20 листопада цього року в версіях для PC, PlayStation 4 та Xbox One. Передплатники сервісів Origin Access і EA Access зможуть випробувати гру на кілька днів раніше.



На старті геймерів чекає три повноцінних розділи одиночної кампанії і вісім мультіплеєрних карт. А королівська битва з'явиться в шутері не раніше березня 2019 року.

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