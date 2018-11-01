Фінальні системні вимоги до гри Battlefield V опублікували в мережі
Electronic Arts та DICE опублікували фінальні системні вимоги шутера Battlefield V. Окрім того, з'явився окремий список конфігурацій, які необхідні для технології трасування променів в режимі реального часу.
Про це повідомляє DSOGaming.
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Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика. Друга світова війна у виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку. Втім, всім учасникам дійства, здається, досить весело, так що не будемо нікого засуджувати.
Мінімальні системні вимоги Battlefield V
- Операційна системаWindows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)
- ПроцесорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ
Рекомендовані системні вимоги
- Операційна системаWindows 10 (тільки 64-біт)
- ПроцесорIntel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
- Оперативна пам'ять12 ГБ
- Версія DirectX11.1
- Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ
Системні вимоги для технології DXR
- Операційна системаWindows 10 версія 1809 (тільки 64-біт)
- ПроцесорIntel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700
- ВідеокартаNVIDIA GeForce RTX 2070
- Оперативна пам'ять16 ГБ
- Версія DirectXвідеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing
- Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ
Трейлер Battlefield V – дивіться відео
Нагадаємо, вихід Battlefield V запланували на 20 листопада цього року в версіях для PC, PlayStation 4 та Xbox One. Передплатники сервісів Origin Access і EA Access зможуть випробувати гру на кілька днів раніше.
На старті геймерів чекає три повноцінних розділи одиночної кампанії і вісім мультіплеєрних карт. А королівська битва з'явиться в шутері не раніше березня 2019 року.
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