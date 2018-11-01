Фінальні системні вимоги до гри Battlefield V опублікували в мережі

402 Читать новость на русском
Battlefield V: системні вимоги та трейлер гри
Battlefield V: системні вимоги та трейлер гри / Фото з вільних джерел

Electronic Arts та DICE опублікували фінальні системні вимоги шутера Battlefield V. Окрім того, з'явився окремий список конфігурацій, які необхідні для технології трасування променів в режимі реального часу.

Про це повідомляє DSOGaming.

Читайте також: Розробника Battlefield V забанили у грі Call of Duty: Black Ops 4

Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика. Друга світова війна у виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку. Втім, всім учасникам дійства, здається, досить весело, так що не будемо нікого засуджувати.

Мінімальні системні вимоги Battlefield V

  • Операційна системаWindows 7 / 8.1 / 10 (тільки 64-біт)
  • ПроцесорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)
  • Оперативна пам'ять8 ГБ
  • Версія DirectX11
  • Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

 

Рекомендовані системні вимоги

  • Операційна системаWindows 10 (тільки 64-біт)
  • ПроцесорIntel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
  • Оперативна пам'ять12 ГБ
  • Версія DirectX11.1
  • Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

 

Системні вимоги для технології DXR

  • Операційна системаWindows 10 версія 1809 (тільки 64-біт)
  • ПроцесорIntel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce RTX 2070
  • Оперативна пам'ять16 ГБ
  • Версія DirectXвідеокарта з підтримкою технології DirectX Raytracing
  • Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

 

Трейлер Battlefield V – дивіться відео

 

Нагадаємо, вихід Battlefield V запланували на 20 листопада цього року в версіях для PC, PlayStation 4 та Xbox One. Передплатники сервісів Origin Access і EA Access зможуть випробувати гру на кілька днів раніше.

На старті геймерів чекає три повноцінних розділи одиночної кампанії і вісім мультіплеєрних карт. А королівська битва з'явиться в шутері не раніше березня 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Battlefield
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
сьогодні 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 287
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
861
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
659
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
835
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
379
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 3028
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук