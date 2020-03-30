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Firefly Aerospace планує постачати наукові прилади на Місяць на замовлення NASA

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Орбітальний транспортний корабель / Firefly Aerospace

Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace з підрозділом в Україні, займається підготовкою до постачання вантажу на Місяць. З цією метою компанія розробляє орбітальний транспортний корабель (Orbital Transfer Vehicle, OTV) та посадковий модуль Genesis.

Компанія Firefly Aerospace в рамках співпраці з NASA та в межах програми Commercial Lunar Payload Services подала заявку на четверте замовлення. Воно передбачає транспортування наукових приладів на один із полюсів Місяця.

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Очікується, що NASA почне укладати контракти у квітні. Далі компанії матимуть 2,5 роки на підготовку до місії, яка розпочнеться у другій половині 2022 року. Загальний бюджет програми NASA CLPS складає 2,8 мільярда доларів.

Орбітальний корабель та посадковий модуль Genesis

Орбітальний транспортний корабель зможе виводити супутники на віддалені орбіти та транспортувати декілька сотень кілограмів корисного навантаження. Для збільшення потужності OTV компанія Firefly співпрацює з Aerojet Rocketdyne, що є лідером у створенні космічних силових установок. У космічному апараті буде використаний двигун XR-5 Hall Thrusters. За попередніми даними, Firefly OTV матиме вагу 130 кг.


Посадковий модуль Genesis / Firefly Aerospace

Посадковий модуль Genesis від Firefly зможе доставити на поверхню місяця 85 кг корисного навантаження. Апарат побудують на базі ізраїльського Beresheet з використанням американських компонентів, щоб відповідати вимогам NASA. У модулі також буде двигунна система від Aerojet.


Корисне навантаження та орбітальний корабель в обтічнику ракети носія / Firefly

Водночас Firefly Aerospace продовжує підготовку до запуску ракети-носія Alpha, запланованого на літо 2020 року.

До слова, компанія співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne та іншими. Firefly входить у ТОП перспективних космічних компаній за версією Bloomberg, а популярне американське видання SpaceNews назвало Firefly Aerospace "проривом року".

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно NASA Космос
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