Firefox запускає дві справді корисні функції
У браузері Firefox з’являться дві важливі функції: браузер буде повідомляти про відвідування зламаних хакерами сайтів, а також запрацює система з моніторингом цін на популярних інтернет-магазинах.
Про це повідомляє ain.ua.
Перша функція працює через розширення Firefox Monitor, яке запустили у вересні. Цей інструмент може надсилати повідомлення при запуску сайту, акаунти на якому протягом останніх 12 місяців були скомпрометовані.
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Він буде повідомляти про велику кількість зломів та витоків даних і запропонує перевірити свій акаунт на ресурсі. При цьому це повідомлення можна буде відключити у налаштуванням.
Monitor "розмовляє" 26 мовами, зокрема, українською та російською. Послуга стане доступною вже за кілька тижнів.
Як відключити Firefox Monitor
Ще одне цікаве нововведення у Mozilla – розширення The Price Wise. Ця функція моніторить ціни на обрані товари у п'яти великих онлайн-ритейлерів: Amazon, Best Buy, Home Depot, eBay, і Walmart, та повідомляє про зміни у цінах.
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