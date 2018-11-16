Firefox запускає дві справді корисні функції

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Firefoxдодає 2 нові функції
Firefoxдодає 2 нові функції / Фото з відкритих джерел

У браузері Firefox з’являться дві важливі функції: браузер буде повідомляти про відвідування зламаних хакерами сайтів, а також запрацює система з моніторингом цін на популярних інтернет-магазинах.

Про це повідомляє ain.ua.

Перша функція працює через розширення Firefox Monitor, яке запустили у вересні. Цей інструмент може надсилати повідомлення при запуску сайту, акаунти на якому протягом останніх 12 місяців були скомпрометовані.

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Він буде повідомляти про велику кількість зломів та витоків даних і запропонує перевірити свій акаунт на ресурсі. При цьому це повідомлення можна буде відключити у налаштуванням.

Monitor "розмовляє" 26 мовами, зокрема, українською та російською. Послуга стане доступною вже за кілька тижнів.

Firefox запускає дві справді корисні функції

Як відключити Firefox Monitor

Ще одне цікаве нововведення у Mozilla – розширення The Price Wise. Ця функція моніторить ціни на обрані товари у п'яти великих онлайн-ритейлерів: Amazon, Best Buy, Home Depot, eBay, і Walmart, та повідомляє про зміни у цінах.

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Теги: Техно Firefox Інтернет
Джерело: Техно
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