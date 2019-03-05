Фірмова оболонка Xiaomi MIUI 10 отримає нові функції: перелік

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Xiaomi MIUI 10 отримає нові функції
Xiaomi MIUI 10 отримає нові функції / itcrumbs.ru

Компанія Xiaomi анонсувала нові функції, які отримає її фірмова прошивка MIUI 10. Як наголосили у китайській компанії, нові функції складені на основі побажань і відгуків користувачів.

Як повідомляє Gizmochina, компанія представила набір функцій, які вже незабаром отримає MIUI 10. А також додала перелік характеристик, якими можуть доповнити прошивку у “найблжичому майтбутньому”.

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Найближча збірка MIUI 10:

  1. Можливість показу заблокованого екрану при розблокуванні по обличчю;
  2. Нові звукові ефекти;
  3. Поліпшення звучання ефектів Dolby sound;
  4. Одночасна робота сканера відбитків пальців і системи розпізнавання обличчя;
  5. Оптимізований режим енергозбереження;
  6. Пробудження екрану за допомогою голосових команд;
  7. Оптимізоване очищення одним натисканням кнопки;
  8. Підтримка конфіденційності для альбомів із відео;
  9. Глобальний нічний режим;
  10. Підтримка вертикально розташованого тексту при редагуванні фотографій;
  11. Редизайн користувацького інтерфейсу App Store.

При цьому у планах компанії зменшити кількість помилкових дотиків та поліпшити функції голосового затвора. Крім того, у MIUI може з'явитись дитячий режим.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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