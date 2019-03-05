Фірмова оболонка Xiaomi MIUI 10 отримає нові функції: перелік
Компанія Xiaomi анонсувала нові функції, які отримає її фірмова прошивка MIUI 10. Як наголосили у китайській компанії, нові функції складені на основі побажань і відгуків користувачів.
Як повідомляє Gizmochina, компанія представила набір функцій, які вже незабаром отримає MIUI 10. А також додала перелік характеристик, якими можуть доповнити прошивку у “найблжичому майтбутньому”.
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Найближча збірка MIUI 10:
- Можливість показу заблокованого екрану при розблокуванні по обличчю;
- Нові звукові ефекти;
- Поліпшення звучання ефектів Dolby sound;
- Одночасна робота сканера відбитків пальців і системи розпізнавання обличчя;
- Оптимізований режим енергозбереження;
- Пробудження екрану за допомогою голосових команд;
- Оптимізоване очищення одним натисканням кнопки;
- Підтримка конфіденційності для альбомів із відео;
- Глобальний нічний режим;
- Підтримка вертикально розташованого тексту при редагуванні фотографій;
- Редизайн користувацького інтерфейсу App Store.
При цьому у планах компанії зменшити кількість помилкових дотиків та поліпшити функції голосового затвора. Крім того, у MIUI може з'явитись дитячий режим.
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