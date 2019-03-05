Фірмова оболонка Xiaomi MIUI 10 отримає нові функції: перелік

Компанія Xiaomi анонсувала нові функції, які отримає її фірмова прошивка MIUI 10. Як наголосили у китайській компанії, нові функції складені на основі побажань і відгуків користувачів.

Як повідомляє Gizmochina, компанія представила набір функцій, які вже незабаром отримає MIUI 10. А також додала перелік характеристик, якими можуть доповнити прошивку у “найблжичому майтбутньому”.

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Найближча збірка MIUI 10:

Можливість показу заблокованого екрану при розблокуванні по обличчю; Нові звукові ефекти; Поліпшення звучання ефектів Dolby sound; Одночасна робота сканера відбитків пальців і системи розпізнавання обличчя; Оптимізований режим енергозбереження; Пробудження екрану за допомогою голосових команд; Оптимізоване очищення одним натисканням кнопки; Підтримка конфіденційності для альбомів із відео; Глобальний нічний режим; Підтримка вертикально розташованого тексту при редагуванні фотографій; Редизайн користувацького інтерфейсу App Store.

При цьому у планах компанії зменшити кількість помилкових дотиків та поліпшити функції голосового затвора. Крім того, у MIUI може з'явитись дитячий режим.

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