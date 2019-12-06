Фірмову криптовалюту Facebook Libra не дозволили використовувати в ЄС

У червні корпорація Facebook анонсувала запуск своєї фірмової криптовалюти під назвою Libra. Вона повноцінно мала запрацювати вже у наступному році, однак творці зіштовхнулись із великою критикою експертів. Зараз використання цієї криптовалюти заборонили на території ЄС.

Міністри фінансів Євросоюзу не підтримали використання на території ЄС криптовалюти типу stablecoin, прив'язаних до реального активу, передає tech.liga.net.

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Саме до такого типу відноситься криптовалюта відноситься Libra. Тож тепер запуск цієї криптовалюти опинився під загрозою зриву.

Причина заборони

Міністри ЄС пояснили, що досі складно зрозуміти, до яких ризиків може привести поява нового платіжного засобу. Окрім того, це впровадження мало би бути врегулювано на законодавчому рівні. Та наразі немає спеціальних законів, що регулюють оборот криптовалюти на території ЄС.

До речі, в Брюсселі займаються створенням власної цифрової валюти. Саме вона має бути законною альтернативою криптовалютам, які створюють приватні компанії.

За що критикують Libra

Експерти сумніваються у надійності майбутньої криптовалюти і навіть називають її запуск «бомбою, що тікає». Зокрема, фахівці звертають увагу, що платформа Libra Blockchain буде відкрита для всіх: користувачів, розробників, бізнесу. Вони зможуть використовувати її, будувати на її підставі бізнес, додавати цінності існуючими проєктами.

Окрім того, платформа не пройшла ретельної перевірки для розробників.

Також Facebook дорікнули за гучний скандал із Cambridge Analytica, в результаті чого сервіс отримав доступ до персональних даних 87 мільйонів користувачів.

Що відомо про Libra? У Facebook створили спеціальний підрозділ Calibra, який займається створенням криптовалюти. За задумом розробників, дані про транзакції будуть зберігатись без прив'язки до соціальних профілів. Контроль над Libra, крім Facebook, здійснюють ще 27 членів асоціації Libra Association.



Спочатку Libra буде використовуватися для грошових переказів у різних валютах, тобто складе конкуренцію таким послугам, як Western Union.

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