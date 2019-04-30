Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 засвітився на "живих" фото

Нещодавно дві версії фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 пройшли сертифікацію в Bluetooth SIG, а зараз новинку помітили в базі даних тайванського агентства NCC. На сайті організації з'явилися перші реальні фотографії пристрою в зібраному і повністю розібраному вигляді.

Відмінності. Як повідомляє Droidshout, нове покоління популярного фітнес-трекера Xiaomi Mi Band мало чим відрізнятиметься від попередника. Головною особливістю новинки стане відсутність заглиблення під сенсорну кнопку.

Читайте також: Дизайн топового смартфона Redmi розсекретили: відео

Як видно з фото, на її місці знаходиться невелика іконка. Про розмір екрану поки немає точної інформації, але візуально він такий же, як в Mi Band 3. На зворотному боці як і раніше знаходиться датчик серцебиття.



Xiaomi Mi Band 4 отримає оновлений дизайн

На представлених фотографіях Xiaomi Mi Band 4 також показана зарядна станція, яка відрізняється від такої в попередніх поколіннях. Судячи з усього, трекер потрібно буде класти в неї, а не засовувати. Не виключено, що це не остаточний варіант пристрою.



Зарядний пристрій Xiaomi Mi Band 4 також змінить свій вигляд

Інші особливості. Відомо, що Mi Band 4 отримає Bluetooth 5.0 Low Energy і буде доступний в двох версіях: з NFC (тільки для китайського ринку) і без цього модуля. Про інші відмінності четвертого покоління поки нічого не відомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно