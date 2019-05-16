Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 засвітився на свіжих фото

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Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 засвітився на свіжих фото
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 засвітився на свіжих фото / slashleaks.com

В мережі з'явились нові фото із майбутньою новинкою — фітнес-трекером 4 покоління Xiaomi Mi Band. Девайс показаний у вимкнутому та у робочому стані.

Як пише slashleaks, у ввімкненому стані на дисплеї видно тільки місце функціональної сенсорної клавіші, яка відзначена кругом.

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Що прояснили знімки. Як свідчать нові фото, користувач зможе побачити назву композиції, коли буде програватись музика. Також власник трекера зможе перемикати треки, регулювати гучність і ставити відтворення на паузу. Як видно, смарт-браслетом можна буде управляти фірмовим голосовим помічником.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4  можуть представити вже у травні

Що було відомо. Раніше з'явилась інформація, що Xiaomi Mi Band мало чим відрізнятиметься від попередника. Головною особливістю новинки стане відсутність заглиблення під сенсорну кнопку. Відрізнятиметься також і зарядка. Тепер трекер потрібно буде класти в неї, а не засовувати.

Коли представлять. Точної дати анонсу поки не повідомляють. Та за чутками, його мають анонсувати вже цього місяця.

Xiaomi Mi Band 4

Про ціну поки нічого невідомо

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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