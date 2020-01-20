24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Фітнес-трекери вперше відстежили спалах грипу в реальному часі

534 Читать новость на русском
Ілюстративне фото / scripps

Аналізуючи дані з фітнес-трекерів та розумних годинників, вчені випередили національний епідеміологічний нагляд США в прогнозуванні епідемії грипу. Така схема – основа поліпшення системи охорони здоров'я в найближчому майбутньому.

Приблизно 30% населення США сьогодні використовують фітнес-трекери або розумні годинники для відстеження основних показників здоров'я – пульсу, фізичної активності, якості сну. Вчені з Інституту Скріппса аналізували дані американських громадян – користувачів Fitbit – і поліпшили поточний епідеміологічний прогноз в декількох штатах. Робота опублікована на сайті інституту.

Цікаво: Психіатра успішно замінили додатком у смартфоні

Як дослідникам вдалося відстежити спалах грипу

Дані без зазначення осіб надійшли від 200 тисяч користувачів, 47 тисяч з яких носили фітнес-трекери постійно. Вони жили в штатах Нью-Йорк, Каліфорнія, Техас, Іллінойс і Пенсильванія.

Наразі для прогнозування епідемії грипу в країні використовують дані національного епідеміологічного нагляду. Ці прогнози засновані на амбулаторних даних пацієнтів і узагальнюються з затримкою в один-три тижні.

Щоб виправити ситуацію, вчені аналізували показники серцевого ритму та режиму сну користувачів Fitbit. Саме вони зазвичай порушуються насамперед, якщо людина хворіє.

Частота серцевих скорочень збільшується, щоденна активність і характер сну також змінюються,
– уточнюють автори.

Аналіз цих даних в режимі реального часу і зіставлення висновків з попереднім прогнозом епідеміологічного нагляду значно поліпшили сценарій захворюваності на грип та інші респіраторні інфекції в кожному штаті, заявили автори.

Пристрої такого типу швидко вдосконалюються, і незабаром технології зможуть ще точніше відстежувати артеріальний тиск, температуру тіла, пульс, а в майбутньому – враховувати, наприклад, кашель. Всі ці дані, як сподіваються вчені, допоможуть удосконалювати існуючі системи моніторингу і точніше прогнозувати епідемії грипу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
сьогодні
21639
Автор: Михайло Года
Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Техно Ґаджети Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 2236
19 січня 22:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 4539
18 січня 22:06 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 979
17 січня 21:11 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 3965
17 січня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 16265
Новини
Більше новин
Залиште відгук