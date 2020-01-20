Фітнес-трекери вперше відстежили спалах грипу в реальному часі

Аналізуючи дані з фітнес-трекерів та розумних годинників, вчені випередили національний епідеміологічний нагляд США в прогнозуванні епідемії грипу. Така схема – основа поліпшення системи охорони здоров'я в найближчому майбутньому.

Приблизно 30% населення США сьогодні використовують фітнес-трекери або розумні годинники для відстеження основних показників здоров'я – пульсу, фізичної активності, якості сну. Вчені з Інституту Скріппса аналізували дані американських громадян – користувачів Fitbit – і поліпшили поточний епідеміологічний прогноз в декількох штатах. Робота опублікована на сайті інституту.

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Дані без зазначення осіб надійшли від 200 тисяч користувачів, 47 тисяч з яких носили фітнес-трекери постійно. Вони жили в штатах Нью-Йорк, Каліфорнія, Техас, Іллінойс і Пенсильванія.

Наразі для прогнозування епідемії грипу в країні використовують дані національного епідеміологічного нагляду. Ці прогнози засновані на амбулаторних даних пацієнтів і узагальнюються з затримкою в один-три тижні.

Щоб виправити ситуацію, вчені аналізували показники серцевого ритму та режиму сну користувачів Fitbit. Саме вони зазвичай порушуються насамперед, якщо людина хворіє.

Частота серцевих скорочень збільшується, щоденна активність і характер сну також змінюються,

– уточнюють автори.

Аналіз цих даних в режимі реального часу і зіставлення висновків з попереднім прогнозом епідеміологічного нагляду значно поліпшили сценарій захворюваності на грип та інші респіраторні інфекції в кожному штаті, заявили автори.

Пристрої такого типу швидко вдосконалюються, і незабаром технології зможуть ще точніше відстежувати артеріальний тиск, температуру тіла, пульс, а в майбутньому – враховувати, наприклад, кашель. Всі ці дані, як сподіваються вчені, допоможуть удосконалювати існуючі системи моніторингу і точніше прогнозувати епідемії грипу.

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