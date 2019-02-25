Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості

У понеділок, 25 лютого, в рамках виставки MWC 2019 компанія Sony представила новий флагман Xperia 1. Окрім нового імені смартфон отримав оновлений дизайн та 4К-дисплей із співвідношенням сторін 21:9.

Про це розповіли Техно 24 у прес-службі Sony Mobile.

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Дисплей. Смартфони від компанії Sony завжди вирізнялися серед інших пристроїв своїм дизайном. У той час коли інші компанії активно використовують "чубчик" або краплевидний виріз під фронтальну камеру, японці продовжують використовувати рамки і у цьому випадку це справді виправдано.

Проте цього разу виробник вирішив піди куди далі: Sony обладнала свої пристрої дисплеєм із співвідношенням сторін 21:9 у той час як інші використовують стандарт 18:9 або 19:9. Відповідно через таке рішення корпус смартфона вийшов витягнутої форми.



Sony Xperia 1 отримав інноваційний дисплей

Таке рішення має низку переваг: під час веб-серфінгу на екрані відображається більше інформації, а працювати із двома додатками одночасно ще зручніше. Окрім того, під час перегляду фільмів на екрані не відображатимуться чорні рамки, адже співвідношення 21:9 використовується під час зйомок кіно.

Окремо варто виділити роздільну здатність 4К. Завдяки 6,5-дюймовому 4К OLED дисплею можна насолодитися улюбленими фільмами в їх первозданному вигляді. Xperia 1 має кінематографічне співвідношення сторін дисплея і забезпечує реалістичне відтворення кольорів, що дозволяє більш точно передати задум режисера.



Sony Xperia 1 має екран із співвідношенням сторін 21:9

В основі неймовірного дисплея лежать визнані технології телевізорів BRAVIA. Алгоритм X1 для мобільних пристроїв підвищує динамічний діапазон зображення до HDR (High Dynamic Range), забезпечуючи високу контрастність, насиченість і чіткість будь-якого візуального контенту, який ви дивитеся, включаючи відео на потокових сервісах.

Камери. Останнім часом смартфони Sony отримали чимало критики щодо кількості камер та якості зйомки. Деякі користувачі схильні вважати, що більша кількість фотомодулів основної камери забезпечує кращу якість фото. Тому в Sony Xperia 1 виробник вирішив піддатися трендам і наділив новинку одразу трьома фотомодулями.



Sony Xperia 1 вперше отрима потрійну камеру

Основна камера Sony Xperia 1, як вже було згадано, представлена трьома модулями: 16-мегапіксельним надширококутний об’єктив для зйомки пейзажів, який доповнений 26-мегапіксельним універсальним об’єктивом, а третій модуль представлений 52-міліметровим телеоб’єктивом (який еквівалентний 35-мегапіксельному для повнокадрової матриці).

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Технології камери Sony Alpha зі змінними об'єктивами лягли в основу BIONZ X для мобільних приладів Xperia 1. Розроблений алгоритм вперше відкриває можливість автофокусування по очах для смартфонів, що дозволяє отримувати максимально чіткі фотографії та вести серійну зйомку до 10 кадрів в секунду з автоматичним контролем фокусування та експозиції. При зйомці в умовах низької освітленості світлосильний об'єктив з діафрагмою f/1.6 та матриця з Dual Photo Diode з великими 1,4 мкм пікселями гарантують, що навіть рухомі об'єкти не будуть розмиті, а зниження шуму в режимі RAW дозволить отримувати красиві та чіткі кадри.



Камера Sony Xperia 1 вміє знімати відео в роздільній здатності 4К

Відеозйомка в Xperia 1 виведена на абсолютно новий рівень завдяки співпраці з інженерами підрозділу професійних камер Sony CineAlta, яке набуло всесвітньої популярності з повнокадровою цифровою кінокамерою VENICE. Смартфон знімає зі справжньою кінематографічною якістю, а за допомогою нової функції Cinema Pro і готових пресетів кольорокорекції ви зможете додати вашим відео ще більше виразності. Розповісти історію в форматі кіно і надати їй необхідний настрій допоможуть вісім фільтрів.

Зйомка ведеться в роздільній здатності 4K HDR з частотою 24 кадрів в секунду і у форматі 21:9. Камера дозволяє зберігати окремі кадри в форматі 21:9 під час запису відео або вже з відзнятих роликів із застосуванням фільтрів кольорокорекції Look, а також без них. Унікальна система гібридної стабілізації Optical SteadyShot з оригінальним алгоритмом забезпечує плавність зйомки і виключає будь-яке тремтіння.



Sony Xperia 1 також знімає "кінематографічні" відео

Ще одна "фішка" смартфонів Sony виділена кнопка спуску камери. Вона дає змогу відкрити додаток камера всього за секунду і зробити неймовірний знімок. Відзначимо, фронтальна камера Sony Xperia 1 має роздільну здатність 8 Мп, що дає змогу робити якісні селфі.

Звук. У Xperia 1 виробник все ж не став відмовлятися від всіх особливостей попередників. Особливо це стосується начинки по частині аудіо. Смартфон обладнали стереодинаміками з підтримкою технології об'ємного звучання Dolby Atmos. Як і в попередніх моделях, є функція Dynamic Vibration System, коли звук супроводжується вібрацією – наприклад, під час вибухів в іграх і фільмах. Крім того, заявлена підтримка Hi-Res Audio, кодека LDAC, технології DSEE HX (відновлення втраченої при стисненні інформації) і запису стереозвуку.

Особливості. Ще одна "фішка", що перекочувала з торішнього Xperia XZ3, – Side Sense. Ця функція дозволяє управляти ґаджетом за допомогою свайпів і тапів по бічних гранях. Наприклад, двічі торкнувшись запускається меню з швидким доступом до обраним додатків, яке за допомогою штучного інтелекту підлаштовується під потреби користувача в залежності від часу доби.



Sony Xperia 1 надійде у продаж весною 2019 року

Так, якщо вранці зазвичай слухається музика або перегортаються соціальні мережі, то пропонуватися будуть саме ці програми, а на роботі це може бути месенджер, поштовий клієнт або інші часто використовувані додатки. Крім того, свайп вниз відповідає за функцію повернення назад.

Технічні характеристики. Як і належить флагману Sony Xperia 1 отримав топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ. Окрім того передбачена підтримка microSD-карт до 512 ГБ. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

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Потужна батарея, ємкістю 3330 мАг, що підтримує технології Smart Stamina, Battery Care і Xperia Adaptive Charging, забезпечує роботу пристрою без підзарядки протягом усього дня.

Дата виходу та ціна. Sony Xperia 1 буде випускатися в чотирьох кольорах корпусу: чорному, фіолетовому, сірому і білому. У роздріб пристрій орієнтовно надійде навесні цього року, ціна флагманської новинки буде оголошена пізніше.

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