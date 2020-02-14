Флагман Xiaomi Mi 10: компанія перенесла європейський реліз смартфону

Після скасування виставки Mobile World Congress 2020 року, свої плани на анонси новинок переглянула низка виробників електроніки. Компанія Xiaomi, що збиралася взяти участь в заході не дивлячись на епідемію коронавіруса, оголосила про перенесення запланованої презентації глобальної версії смартфонів Mi10 і Mi10 Pro.

Коли презентують глобальну версію флагманів

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Організатори виставки наразі не назвали альтернативної дати проведення заходу. Xiaomi виступила з офіційною заявою, в якій повідомляється, що анонс глобальних версій смартфонів сімейства Mi10 відкладений на невизначений час. Раніше передбачалося, що презентація пройде 23 лютого, за день до старту MWC 2020. Дату європейської презентації моделей Mi10 і Mi10 Pro виробник оголосить пізніше.

Особливість Mi10 і Mi10 Pro

Ключовою відмінністю між представленими новинками, побудованими на базі процесора Snapdragon 865, стала конфігурація модуля камери – старша версія гаджета отримала два телеоб'єктиви з різною фокусною відстанню. Крім того, Pro-версія смартфона підтримує технологію швидкої зарядки потужністю 50 Вт.

Mi10 і Mi10 Pro для китайського ринку

Через спалах коронавірусу компанія Xiaomi змушена була відмовитися від звичного формату презентації флагманів та перенесла її в онлайн. На заході Xiaomi показала флагмани та розповіла про технічні характеристики й ціну смартфонів.

Ціна

Xiaomi Mi 10 (8 / 128 ГБ): 3 999 юанів (573 долара або 14 тисяч гривень )

Xiaomi Mi 10 (8 / 256 ГБ): 4 299 юанів (615 доларів 15 тисяч гривень);

Xiaomi Mi 10 (12 / 256 ГБ): 4 699 юанів (673 долара 16 500 гривень);

Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256ГБ): 4 999 юанів (716 доларів 17 500);

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 256 ГБ): 5 499 юанів (788 доларів 19 200 гривень);

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512ГБ): 5 999 юанів (859 доларів 20 100 гривень).

Обидві версії надійдуть у продаж у Китаї 18 лютого.

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