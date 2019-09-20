Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Huawei провела презентацію у Німеччині та офіційно представила свої нові флагманські смартфони під назвою Mate 30 і Mate 30 Pro. Найбільш впізнаваною характеристикою новинок став круглий модуль основної камери, яку розмістили в центрі задньої кришки.

Дизайн. Mate 30 отримав екран з діагоналлю 6,62 дюйма. При цьому Pro-версія має діагональ 6,53 дюйма. Це OLED-дисплей з роздільною здатністю 2400x1176 пікселів. Також Mate 30 Pro отримав так званий Waterfall-екран (водоспад), тобто його бічні рамки ніби розтікаються. Це дає відчуття ще більшої "безрамковості".

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Окрім того, у Pro-версії фізичні кнопки замінили на невидимі віртуальні.

Mate 30 Pro оригінальну камеру

Щодо камер, то в круглому модулі Mate 30 виробники розмістили такі модулі камери: ультраширокий об’єктив на 16 Мп, широкий на 40 Мп, телефото на 8 Мп і лазерний фокус.

Камера Mate 30 Pro складається із 40-мегапіксельного основного модуля, ультраширокого об’єктива на 40 Мп, 8-мегапіксельного телефото модуля та тривимірний сенсор глибини, який може стати в нагоді у додатках доповненої реальності.

Обидві новинки оснащені фірмовим процесором Huawei Kirin 990, що включає 5G-модем.

Вартість Mate 30 Pro стартує від 1099 євро

Смартфони отримали захист від вологи і пороху за стандартом IP68. За автономність відповідатимуть акумулятори на 4200 і 4500 мАг (потужніша батарея у Pro-моделі).

Важливо! Це перші смартфони китайського виробника без встановлених сервісів Google. Тож він не матиме попередньо встановлених додатків Google, в тому числі Google Play Store, Gmail тощо.

Натомість Huawei запропонує користувачам Android власний магазин додатків. Зараз в ньому вже близько 45 тисяч додатків, а щоб збільшити їх кількість – компанія інвестувала мільярд доларів в залучення розробників і розвиток HMS.

Mate 30 і Mate 30 Pro не отримають Google Play Store

Ціна

Вартість найдешевшої моделі Huawei Mate 30 із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 799 євро (22 400 гривень); При цьому модель Mate 30 Pro з таким же обсягом оперативки та 256 ГБ накопичувача оцінена у 1099 євро (30 800 гривень); За модель Mate 30 Pro із 5G доведеться викласти 1199 євро (33 600 гривень). Окрім того, компанія пропонує ексклюзивну версію Mate 30 Pro RS Porsche Design. Її вартість стартує від 2095 євро (58 600 гривень).

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