Флагманські смартфони Huawei P30 Pro та P30 офіційно надійшли у продаж в Україні

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Huawei P30 Pro та P30: ціна в Україні
Huawei P30 Pro та P30: ціна в Україні / rozetked.me

5 квітня нові камерофони від Huawei P30 Pro і P30офіційно надійшли у продаж в Україні. У нас вони доступні у трьох колірних варіантах: Aurora (Полярне сяйво) та Breathing Crystal (Перламутр), а також в класичному чорному кольорі.

Ціна Huawei P30

Молодша версія флагмана представлена у модифікації 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої. Вона оцінена у 22 999 гривень.

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Новинка отримала 6,1-дюймовий OLED-екран та фірмовий процесор HiSilicon Kirin 980. Основна камера має три модулі:40 + 16 + 8 Мп. Фронталка тут одинарна з роздільною здатністю 32 Мп.

Ціна Huawei P30

Ціна Huawei P30

Ціна Huawei P30 Pro

  1. Топова версія P30 Pro доступна в Україні у двох модифікаціях;
  2. Модель із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 27 999 гривень. При цьому версія із 8 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ постійної — 32 999 гривень.

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Ціна Huawei P30 Pro 8/128 ГБ

Ціна Huawei P30 Pro 8/128 ГБ

Щодо інших характеристик, то ця модель оснащена 6,47-дюймовим OLED-екраном. Він теж працює на топовому процесорі Kirin 980. Як і в молодшої версії – основна камера складається із трьох модулів: 40 + 20 + 8 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери 32 Мп.

Ціна Huawei P30 Pro 8/256 ГБ

Ціна Huawei P30 Pro 8/256 ГБ

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Теги: Huawei Новини Техно Техно Смартфони
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