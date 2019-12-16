Флагманський камерафон Vivo X30 Pro офіційно представили: характеристики новинки

У Китаї офіційно представили новий флагманський камерофон компанії Vivo, який отримав назву Vivo X30 Pro. Не дивно, що під час презентації компанія акцентувала увагу на камері апарата, та його фотоможливостях.

Презентація проходила доволі гучно. Для ефектності організатори спрямували у небо прожектори, які зобразили латинську букву V.

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Камера

Основна камера складається з чотирьох модулів. Основний отримав роздільну здатність 64 Мп. Додатково встановлено датчики зображення роздільною здатністю 32 і 8 Мп, а також перископна камера на 13 Мп, яка забезпечує 60-кратний цифровий зум. Камера оснащена системами електронної та оптичної стабілізації зображення.

Super Moon Mode

Крім вражаючого зуму, ширококутного модуля і портретної зйомки, які є у більшості сучасних смартфонів, Vivo X30 Pro отримав окремий режим для зйомки Місяця під назвою Super Moon Mode.



Камерафон отримав спеціальний режим Super Moon Mode

Інші характеристики

Серцем смартфона виступає монокристальна система Exynos 980 з підтримкою 5G. Місткість акумулятора становить 4350 мА*год, підтримується швидка зарядка FlashCharge потужністю 33 Вт.



Смартфон працюватиме на однокристальній платформі Exynos 980

Дата виходу й ціна

Про ціну та дату виходу смартфона наразі нічого не відомо, однак компанія повідомить про це найближчим часом.

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