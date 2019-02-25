Флагманський смартфон LG G8 ThinQ отримав кілька цікавих фішок

Компанія LG офіційно представила свій новий флагманський смартфон G8 ThinQ. Цей пристрій став першим флагманським телефоном компанії серії G, в якому не застосували ЖК-дисплей.

Характеристики LG G8 ThinQ

Новинка отримала 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3120х1440 пікселів.Новинка працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 з 6 ГБ оперативної пам'яті. Ємність акумулятора становить 3500 мАг.

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З обох боків смартфон вкритий захисним склом Gorilla Glass 5. Також він має захист від води та пороху за стандартом IP68.

Щодо інших характеристик, то LG G8 ThinQ отримав бездротову зарядку, стереодинаміки, стандартний роз'єм для навушників. Сканери відбитків пальців розміщений на тильній стороні панелі.

LG G8 ThinQ може мати 2 або 3 камери

Основна камера - потрійна з роздільною здатністю модулів: 16, 12 та 12 Мп. Цікаво, що на деяких ринках новинка матиме всього два модулі.

Фронтальна система отримала датчик з роздільною здатністю на 8 Мп, що працює у парі з ToF для оцінки відстані.

Цікаві фішки

ToF технологія працює для розблокування смартфона по судинному малюнку руки (Hand ID) або по об'ємної моделі особи (Face unlock).

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Ще одна цікава фішка - Air Motion. Так, не торкаючись дисплея, можна виконувати дзвінки, збільшувати або зменшувати гучність, робити знімки екрану тощо. Як зауважили виробники, ця функція пригодиться для для водіїв, плавців і тих, хто ходить в масивних рукавичках.

Щодо ціни та старту продажів, то цю інформацію поки не повідомили.

LG G8 ThinQ : відеоогляд

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