24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Флагманський смартфон Meizu 17 засвітився на новому знімку

31 Читать новость на русском
Meizu 17 засвітився на новому знімку / prostomob.com

Схоже китайський виробник Meizu представить свій новий флагманський смартфон. Він має отримати назву Meizu 17. І в мережі з’являється все більше нових знімків, на яких, нібито, майбутня новинка.

Інсайдер під ніком Abdul Q опублікував черговий знімок Meizu 17. Та, наголосимо, це лише припущення експертів, тому кінцевий дизайн новинки може бути іншим.

До теми: Xiaomi Mi 10: характеристики і ціна флагманських смартфонів

Що ще відомо

На цьому новому знімку можна побачити основну камеру, яка отримала чотири модулі. Чотири з них розташовані вертикально. Світлодіодний спалах розмінний збоку.

Лицьова панель має такий же дизайн, як і на попередніх рендерних зображеннях. Пристрій має отримати дуже вузькі рамки по периметру екрану, а фронтальна камера буде розміщена у спеціальному вирізі вгорі екрану.

За чутками, Meizu 17 має отримати новий топовий процесор Snapdragon 865 і буде підтримувати роботу в мобільних мереж 5G. Пристрій буде працювати під управлінням  Android 9.0 Pie.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео
сьогодні
81385
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Meizu
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 1740
15 лютого 22:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 6555
15 лютого 16:07 Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей
Назар Токар 1850
15 лютого 08:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 6071
14 лютого 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 17601
Новини
Більше новин
Залиште відгук