Флагманський смартфон Meizu 17 засвітився на новому знімку

Схоже китайський виробник Meizu представить свій новий флагманський смартфон. Він має отримати назву Meizu 17. І в мережі з’являється все більше нових знімків, на яких, нібито, майбутня новинка.

Інсайдер під ніком Abdul Q опублікував черговий знімок Meizu 17. Та, наголосимо, це лише припущення експертів, тому кінцевий дизайн новинки може бути іншим.

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Що ще відомо

На цьому новому знімку можна побачити основну камеру, яка отримала чотири модулі. Чотири з них розташовані вертикально. Світлодіодний спалах розмінний збоку.

Лицьова панель має такий же дизайн, як і на попередніх рендерних зображеннях. Пристрій має отримати дуже вузькі рамки по периметру екрану, а фронтальна камера буде розміщена у спеціальному вирізі вгорі екрану.

За чутками, Meizu 17 має отримати новий топовий процесор Snapdragon 865 і буде підтримувати роботу в мобільних мереж 5G. Пристрій буде працювати під управлінням Android 9.0 Pie.

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