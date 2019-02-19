Смартфон Nokia 9 PureView протестували на продуктивність: результат розчарував

Новий флагманський смартфон Nokia 9 PureView пройшов тестування на продуктивність. Його випробували на популярному бенчмарку Geekbench.

Як відомо, Nokia 9 працює на топовому процесорі Snapdragon 845. Щоправда, нині більшість флагманів оснащені новішою версією Snapdragon 855. Також новинка має 6 ГБ оперативної пам'яті і операційну систему Android 9 Pie.

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З такими характеристиками в однопоточному тесті смартфон набрав 2269 балів, а в багатопотоковому – 8793 балів. Це доволі скромний результат, якщо порівнювати з іншими флагманами на Snapdragon 855.

До прикладу, майбутня новинка від Samsung – Galaxy S10 Plus, що працює на процесорі Exynos 9820 з 12 ГБ оперативної пам'яті, Geekbench апарат набрав відповідно 4450 і 9753 бали.

Nokia 9 PureView протестували на Geekbench

Чим унікальний Nokia 9 PureView. Особливістю майбутньої новинки є основна камера, що отримала одразу 5 модулів. Таким чином новинка стане першим у світі смартфоном пента-камерою.

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