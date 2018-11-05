Флагманський смартфон OnePlus 6T потрапив у книгу Гіннеса
29 жовтня китайська компанія OnePlus представила свій новий смартфон під назвою OnePlus 6T. Нещодавно стало відомо, що новий флагман вже потрапив у книгу рекордів Гіннеса.
Про це компанія повідомила у соцмережах.
Так, OnePlus організувала захід, під час якого активісти виконали наймасовіше розпакування смартфону – вони разом відкрили 559 пристроїв OnePlus 6T.
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На заході були присутні представники Книги рекордів Гіннесса, які і зафіксували цей рекорд.
Ця подія проходила в Індії через кілька днів після анонсу смартфона. Більшість із розпаковувачів були фанати OnePlus, які вже купили новинку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,4 дюйма
Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 845
- Відеопроцесор Adreno 630
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
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- КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
Фронтальна: 16 Мп
- Акумулятор3700 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
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