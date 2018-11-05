Флагманський смартфон OnePlus 6T потрапив у книгу Гіннеса

29 жовтня китайська компанія OnePlus представила свій новий смартфон під назвою OnePlus 6T. Нещодавно стало відомо, що новий флагман вже потрапив у книгу рекордів Гіннеса.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Так, OnePlus організувала захід, під час якого активісти виконали наймасовіше розпакування смартфону – вони разом відкрили 559 пристроїв OnePlus 6T.

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На заході були присутні представники Книги рекордів Гіннесса, які і зафіксували цей рекорд.

Ця подія проходила в Індії через кілька днів після анонсу смартфона. Більшість із розпаковувачів були фанати OnePlus, які вже купили новинку.

Remember the date! 01/11/2018 - We officially broke the Guinness World Record for Most number of people Unboxing simultaneously! Here are some snapshots from the evening. pic.twitter.com/KiDMKeOpUD — OnePlus India (@OnePlus_IN) 1 листопада 2018 р.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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