Флагманський смартфон OnePlus 6T потрапив у книгу Гіннеса

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OnePlus 6T потрапив до книги рекордів Гіннеса
OnePlus 6T потрапив до книги рекордів Гіннеса / Фото з відкритих джерел

29 жовтня китайська компанія OnePlus представила свій новий смартфон під назвою OnePlus 6T. Нещодавно стало відомо, що новий флагман вже потрапив у книгу рекордів Гіннеса.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Так, OnePlus організувала захід, під час якого активісти виконали наймасовіше розпакування смартфону – вони разом відкрили 559 пристроїв OnePlus 6T.

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На заході були присутні представники Книги рекордів Гіннесса, які і зафіксували цей рекорд.

Ця подія проходила в Індії через кілька днів після анонсу смартфона. Більшість із розпаковувачів були фанати OnePlus, які вже купили новинку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,4 дюйма
    Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • Відеопроцесор Adreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  •  
  • КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор3700 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфони OnePlus Рекорди
Джерело: Техно
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