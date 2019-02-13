Флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 з’явився на живих фото

673 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 9 з’явився на живих фото
Xiaomi Mi 9 з’явився на живих фото / slashleaks.com

Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 китайська компанія планує представити 20 лютого. Та вже зараз у мережі з’явитись живі фото цього флагмана.

На фото можна побачити Xiaomi Mi 9 в робочому стані, а також коли він був вимкнений.

Також фото доводять, що новинка буде працювати під управлінням прошивки MIUI 10.0.1.1. Також він отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 у парі з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ незалежної пам'яті.

Читайте також:  Мільйон примірників смартфону Xiaomi Redmi Note 7 розкупили менш ніж за місяць

Також новинка буде оснащена AMOLED-екраном з діагоналлю 6,4 дюйма. Ємність акумулятора складе 3500 мАг.

Xiaomi Mi 9

На задній панелі бачимо потрійну камеру

Чим особливий. Смартфон отримає хорошу камеру – вона складатиметься одразу із трьох модулів з роздільною здатністю основного сенсора 48 Мп. Також новинка буде мати модуль NFC, що рідкість для пристроїв Xiaomi.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 представлять 20 лютого

Xiaomi Mi 9

З'явились і деякі характеристики 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
4834
Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
сьогодні 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 212
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 882
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
1445
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3439
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
9 лютого 20:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
2165
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
9 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 1392
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук