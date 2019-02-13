Флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 з’явився на живих фото

Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 китайська компанія планує представити 20 лютого. Та вже зараз у мережі з’явитись живі фото цього флагмана.

На фото можна побачити Xiaomi Mi 9 в робочому стані, а також коли він був вимкнений.

Також фото доводять, що новинка буде працювати під управлінням прошивки MIUI 10.0.1.1. Також він отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 у парі з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ незалежної пам'яті.

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Також новинка буде оснащена AMOLED-екраном з діагоналлю 6,4 дюйма. Ємність акумулятора складе 3500 мАг.

На задній панелі бачимо потрійну камеру

Чим особливий. Смартфон отримає хорошу камеру – вона складатиметься одразу із трьох модулів з роздільною здатністю основного сенсора 48 Мп. Також новинка буде мати модуль NFC, що рідкість для пристроїв Xiaomi.

Xiaomi Mi 9 представлять 20 лютого

З'явились і деякі характеристики

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