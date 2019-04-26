Ford інвестувала немалі кошти у створення власного електрокара

Бренд Ford оголосив про свої наміри інвестувати 500 мільйонів доларів в американську компанію Rivian, яка займається розробкою автомобілів на електричній тязі. Також відомо, що в рамках партнерства виробники представлять “абсолютно новий” електромобіль під маркою Ford.

Як повідомляє Engadget, незважаючи на те, що Rivian продовжить залишатися незалежною компанією, президент Ford Джо Хінрікс стане членом ради директорів американського виробника.

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Переваги для Rivian. Партнерська угода обіцяє стати вигідною для кожної зі сторін. Компанія Rivian, чиї автомобілі ще не встигли надійти в масовий продаж, отримає величезні інвестиції, які, безумовно, допоможуть продовжити розпочату справу.

Що з цього отримає Ford? Що стосується Ford, то компанія зможе прискорити процес трансформації в автовиробника, орієнтованого на виробництво транспортних засобів з електричною силовою установкою.



Ford та Rivian домовилися про співпрацю

Деталі про новий електрокар та його перспективи. Вкладені кошти використають для створення платформи для електромобілів, яка не потребує розробки або модифікації. Компанія буде використовувати платформу Rivian для створення автомобілів з нульовим рівнем викиду шкідливих речовин, які доповнять собою сімейство транспортних засобів, що розробляються Ford самостійно.

Вкладені кошти можуть принести Ford непогані дивіденди в майбутньому, надавши переваги перед основними конкурентами всередині ринку електричного транспорту.

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