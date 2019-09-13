Ford обладнає свої авто пересувним кінотеатром

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Ford обладнає свої авто пересувним кінотеатром
Ford обладнає свої авто пересувним кінотеатром / unsplash

Компанія Ford представила незвичайний патент на пересувний кінотеатр, який вбудований просто в корпус автомобіля. Наразі не відомо, в якій лінійці авто реалізують подібну розробку і коли вона стане доступною.

Переваги. Згідно патентній заявці, пересувний персональний кінотеатр Ford Liftgate Projector буде організований за допомогою впровадження проектора в дверцята багажника, повідомляє CNET.

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Він підключається до мультимедійного комплексу автомобіля і відтворює будь-яке зображення або відео на встановлений поряд з машиною екран. Такий підхід не претендує на звання технологічного прориву, але значно спрощує організацію перегляду фільмів далеко від дому – не потрібно тягати з собою громіздкий прилад і постійно шукати розетку.


Проектор вбудують в дверцята багажника

Недоліки. Не обійшовся винахід і без спірних моментів. Сам факт того, що під час всього сеансу багажник повинен бути відкритий, може збентежити деяких автолюбителів. До того ж проектор легко пошкодити, сильно грюкнувши дверима.


Дата релізу розробки невідома

Дата релізу. Втім, у Ford ще є час на доведення винаходу "до розуму" – зараз це тільки патент, і невідомо, коли він буде реалізований в конкретній лінійці серійних автомобілів.

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Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно Авто Ford
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