Ford представить власний пікап з електродвигуном

Пікап із електричним двигуном планує випустити не лише Ілон Маск, про такі ж наміри оголосила й компанія Ford. Виробник автомобілів вже визначився із датою анонсу ремейку відомої моделі F150, яка увійде до нової лінійки електрокарів бренду.

Коли представлять електрокар? Як повідомляє Electrek, згідно з початковою концепцією Ford F150 повинен був обзавестися гібридним двигуном в 2020 році, але пізніше вендор оголосив про випуск повністю електричної моделі пікапа до 2022 року.

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Що відомо про новий пікап? Раніше Ford продемонструвала перший прототип майбутньої новинки, здатний зрушити поїзд вагою більше 450 тонн.



Ford F150 із причіпом 450 тонн

Всього компанія має намір представити 16 електромобілів, включаючи кросовер з запасом ходу близько 500 кілометрів на одному заряді вбудованих акумуляторів.

Інші новинки з електродвигуном. З чуток, будуть представлені і електричні версії Ford Ranger і Ford Bronco, хоча офіційного підтвердження ця інформація поки не отримала.

Характеристики та ціна. Детальні специфікації і ціна пікапа Ford F150 з електродвигуном будуть оголошені пізніше.

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