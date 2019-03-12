Фото чохлів для OnePlus 7 пролили світло на характеристики нового "вбивці флагманів"

В мережі з’явились фотографії для майбутньої новинки – флагманського смартфона OnePlus 7. Зокрема, знімки підтвердили чутки про висувну фронтальну камеру.

Як пише GizmoChina, на фото чохлів чітко видно виріз на верхньому торці, що необхідний для висувного модуля.

Чохли підтверджують ще одну інформацію про нового "вбивцю флагманів" – потрійну основну камеру, яка буде розміщена вертикально. А от вирізу під сканер відбитків пальців ми не бачимо, що може свідчити про вбудований у дисплей сканер.

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На лівому і правому торці видніються вирізи для кнопок регулювання гучності, кнопки включення і перемикача звукових режимів.

Схоже, OnePlus 7 отримає висувну селфі-камеру

Що ще відомо. За чутками, новий OnePlus 7 отримає екран діагоналлю 6,5 дюйма. Працюватиме новинка на чіпі Qualcomm SnapDragon 855 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ флеш-пам'яті.

Смартфон буде підтримувати технологію швидкої зарядки OnePlus WARP Charge, а також захист отримає захист від пороху та вологи на рівні IP68.

Коли чекати анонсу. Як стверджують джерела, ми побачимо нового «вбивцю флагманів» ще не скоро. Новинку мають представити не раніше травня або червня.

Точної дати анонсу OnePlus 7 поки немає

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