Фото дня: астероїд Бенну зняли на максимально близькій відстані

Космічний апарат OSIRIS-REx зробив максимально близьке фото астероїда Бенну. Нещодавно зонд надіслав на Землю знімок, зроблений на висоті всього 690 метрів над поверхнею космічного тіла.

OSIRIS-REx зафіксувався на орбіті висотою 680 метрів і тим самим побив світовий рекорд, перевершивши власний результат – висота 1,3 км.

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Тоді космічний зонд зумів створити 3D-модель астероїда за допомогою лазерного альтиметру. Для цього апарат зробив 11 мільйонів замірів. До речі, Бенну став найменшим об’єктом, на орбіту якого вдалося вивести космічний апарат.

Астероїд Бенну: фото з близької відстані

Астероїд Бенну: деталі місії

До кінця 2019 року апарат має виконати ще близько мільярда додаткових вимірювань, що дасть змогу створити першу високоточну 3D-мапу цього астероїда.

Після проведення досліджень на другій орбіті апарат перейде на третю — на висоті близько 1,3 км від поверхні Бенну. Далі апарат перейде на завершальну стадію місії – забір зразків ґрунту. Для цього OSIRIS-REx використає висувну руку з круглою насадкою. Торкнувшись поверхні Бенну, інструмент викине потік азоту, який заштовхне у пристрій пробу ґрунту.

Після цього OSIRIS-REx повинен доставити проби ґрунту на Землю. Планується, що апарат буде поступово відхилятися від Бенну на безпечну відстань, після чого у березні 2021 року розпочне повернення додому. Приземлитись апарат має у вересні 2023 року.

Чим цікавий астероїд Бенну? Це навколоземний астероїд, що має радіус близько 262 мертів. Це один з тих космічних об'єктів, для яких вірогідність зіткнення із Землею досить висока. У 2135 році він наблизиться на відстань близько 300 тисяч кілометрів від Землі. NASA визнала цей астероїд небезпечним для Землі. За ним встановлено постійне спостереження.

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