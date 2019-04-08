Фото дня: ASUS готує новий смартфон з оригінальним слайдером

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ASUS готує новий смартфон з оригінальним слайдером
ASUS готує новий смартфон з оригінальним слайдером

Компанія ASUS працює над створенням нового смартфона із лінійки Zenfone. Як нещодавно стало відомо, що новинка отримає висувну камеру, а також висувний динамік.

Рендерні фото цієї новинки опублікував популярний інсайдер Еван Бласс.

Увагу привертає конструкція слайдера: передню панель з дисплеєм можна пересувати вгору або вниз.

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Зрушуючи дисплей донизу, користувач отримує доступ до ширококутної фронтальної камери (120 градусів). А якщо посунути панель вгору, з'являється динамік від Harman Kardon.

ASUS готує новий смартфон з оригінальним слайдером

Такого слайдера ми ще не бачили

Також в мережі можна побачити інші рендери нового смартфона. На них модель має таку ж конструкцію. Але у цьому прототипі показана подвійна фронтальна камера. А замість динаміка розташовані елементи управління.

ASUS готує новий смартфон з оригінальним слайдером

В мережі поширюють також інші прототипи 

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Теги: Asus Новини Техно Техно Смартфони
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