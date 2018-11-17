Фото дня: двори та будинки одного із селищ в Росії змоделювали у грі The Sims 2

122 Читать новость на русском
Двори та будинки одного із селищ в Росії змоделювали у грі The Sims 2
Двори та будинки одного із селищ в Росії змоделювали у грі The Sims 2 / Фото з вільних джерел

На сайті одного із російських селищ виявили дизайн-проекти вулиць та будинків, які створили у грі The Sims 2. В архівах є десятки скріншотів із симулятора, де відтворена територія навколо будинків та парки селища.

Про це повідомляє TJournal.

Читайте також: Цифра дня: продали рекордну кількість приставок PlayStation 4

Проекти на сайті адміністрації селища помітили на початку листопада, хоча вони опубліковані в лютому 2018 року. Дизайнери зробили макети через редактор рівнів Sims 2, адже на деяких з них в кутку екрану видно червоний значок паузи.

Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2

Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2
Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2

Автори розставили на вулиці тренажери, розмістили клумби, гойдалки, ліхтарі і лавки, а також відтворили в грі традиційні російські багатоповерхівки.

Що таке The Sims 2? Це однокористувацька відеогра в жанрі симулятора життя, яка була розроблена студією Maxis і випущена компанією Electronic Arts. У США гра вийшла 14 вересня 2004 року для Microsoft Windows і 13 червня 2005 для Mac OS X. Крім того, в 2005 і 2006 роках відбувся випуск ряду однойменних ігор для консолей: PlayStation 2, Xbox, GameCube, PlayStation Portable, Nintendo DS і Game Boy Advance.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новини Росії Техно Ігри
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
15 листопада 14:02 Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
Блог Медіа 852
Чому пошта Gmail повільно завантажується
12 листопада 12:03 Чому пошта Gmail повільно завантажується
1800
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
Ірина Полицька 705
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 2026
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 925
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 20:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 4297
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук