Фото дня: двори та будинки одного із селищ в Росії змоделювали у грі The Sims 2

На сайті одного із російських селищ виявили дизайн-проекти вулиць та будинків, які створили у грі The Sims 2. В архівах є десятки скріншотів із симулятора, де відтворена територія навколо будинків та парки селища.

Про це повідомляє TJournal.

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Проекти на сайті адміністрації селища помітили на початку листопада, хоча вони опубліковані в лютому 2018 року. Дизайнери зробили макети через редактор рівнів Sims 2, адже на деяких з них в кутку екрану видно червоний значок паузи.



Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2

Автори розставили на вулиці тренажери, розмістили клумби, гойдалки, ліхтарі і лавки, а також відтворили в грі традиційні російські багатоповерхівки.

Що таке The Sims 2? Це однокористувацька відеогра в жанрі симулятора життя, яка була розроблена студією Maxis і випущена компанією Electronic Arts. У США гра вийшла 14 вересня 2004 року для Microsoft Windows і 13 червня 2005 для Mac OS X. Крім того, в 2005 і 2006 роках відбувся випуск ряду однойменних ігор для консолей: PlayStation 2, Xbox, GameCube, PlayStation Portable, Nintendo DS і Game Boy Advance.

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